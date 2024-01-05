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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pınar Et, 2023 yılında karbon ayak izini yüzde 5,4 azalttı - İş-Yaşam Haberleri

        Pınar Et, 2023 yılında karbon ayak izini yüzde 5,4 azalttı

        Pınar Et, 2050 yılı sonuna kadar karbon nötr kuruluş olma yolunda yatırımlarını sürdürüyor. Pınar Et, üretim tesislerinde 30 milyon TL'nin üzerinde yatırımla, 2023 yılındaki toplam elektrik tüketiminin yüzde 10'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edip, karbon ayak izini yüzde 5,4 azalttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:40
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        Karbon ayak izini yüzde 5,4 azalttı
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        30 milyon TL’nin üzerinde yatırımla, 2023 yılındaki toplam elektrik tüketiminin yüzde 10’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edip, karbon ayak izini yüzde 5,4 azaltan Pınar Et, 2050 yılı sonuna kadar karbon nötr kuruluş olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

        Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, üretim tesislerinde yapımı 2023 yılında tamamlanan, 1,77 MWp kurulu güce sahip GES yatırımının toplamda 20 bin metrekarelik santral sahasında bulunduğunu söyledi. Hüseyin Demir, 2050 yılında karbon nötr kuruluş olma yolundaki hedeflerine ulaşmak için bundan sonra da sürdürülebilirlik temelli yatırımlarının süreceğini belirterek, “2030 yılı sonuna kadar sera gazı emisyonu yoğunluğunu %30 ve su ayak izini de %15 azaltmayı hedefliyoruz. Enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı sürdüreceğiz.” dedi.

        Sürdürülebilirlik uygulamalarıyla hem sektörde hem de Türkiye’deki üretimin her alanında bu uygulamaların yaygınlaşmasında da öncü olmayı hedeflediklerini belirten Hüseyin Demir, “Sürdürülebilirlik amaçlarımız doğrultusunda, dünyadaki gelişmeleri ve iyi uygulamaları yakından takip ediyor, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu stratejiler geliştirmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, su ve atık su, döngüsel ekonomi, atık ve biyoçeşitlilik alanlarında projeler gerçekleştirmeye ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Şirketlerin ve şehirlerin çevre performansları ve iklim değişikliğine yönelik stratejileriyle ilgili önemli bilgileri ölçme, açıklama, yönetme ve paylaşmaları için kurulan Karbon Saydamlık Projesi CDP’ye her yıl İklim Değişikliği ve Su Güvenliği konularında raporlama yapıyoruz. Bu doğrultuda Pınar Et, “Yönetim” seviyelendirmesi içinde yer alarak, kâr amacı gütmeyen bu uluslararası kuruluş tarafından su güvenliği alanında C, iklim değişikliği alanında B notuyla derecelendirildi” diye konuştu.

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