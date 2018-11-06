Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın Belçika ekibi Spirou Basket'i konuk edecek Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 100. galibiyeti hedefliyor.

C Grubu'nda ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ve averajla 2. sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, Belçika'da 86-77 mağlup ettiği Spirou Basket'i yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek.

Gruptaki diğer müsabakada ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda'dan Donar'ı konuk edecek.

AVRUPA'DA 195. RANDEVU

Avrupa kupalarında 195. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde 100. galibiyetine ulaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 194 karşılaşmada 99 galibiyet, 94 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 253 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 65 sayı gördü.

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