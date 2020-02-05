Çeyrek finale kalmayı daha önce garantileyen iki ekibin mücadelesi sonrası Pınar Karşıyaka, grubu namağlup lider tamamlarken, Bahçeşehir Koleji ise 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 2. sırada yer aldı.
Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji karşısında Pınar Karşıyaka, Metecan, Morgan ve Taylor'ın basketleriyle 4. dakikada 8-8 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde farkı 8 sayıya kadar (23-15) çıkaran Bahçeşehir Koleji, periyodu 23-18 önde bitirdi.
İkinci periyoda M'Baye ve Crocker'ın sayılarıyla 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 12. dakika içinde 29-23 üstünlük kurdu. Karşılaşmada 32-32 eşitliği yakalayan Bahçeşehir Koleji, 38-36 öne geçmesine rağmen devre 42-42 eşitlikle tamamlandı.
Üçüncü periyodun başında 8-0'lık seri yakalayan ve 50-42 öne geçen ev sahibi ekip, aradaki farkı açtığı periyodu 16 sayı farkla 68-52 üstün bitirdi.
Son periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka müsabakadan 96-65 galip ayrıldı.
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