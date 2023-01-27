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Pique'nin yeni sevgilisi kimdir, kaç yaşında ve adı ne? Pique sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı

Uzun yıllar Barcelona'da forma giyen ünlü futbolcu Gerard Pique, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi ünlü şarkıcı Shakira ile ayrılmıştı. Söz konusu ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Pique, yeni sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı. İşte, Pique'nin yeni sevgilisi Clara Chia ile ilgili bilgiler...

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  • Pique'nin yeni sevgilisi kimdir, kaç yaşında ve adı ne? Pique sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı

    Ünlü şarkıcı Shakira ile 11 yıllık birlikteliklerine son veren Gerard Pique, 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başladı. İşte, söz konusu ilişki ile ilgili bilgiler ve Pique'nin eski eşi Shakira'nın tepkisi...
  • Pique'nin yeni sevgilisi kimdir, kaç yaşında ve adı ne? Pique sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı

    GERARD PIQUE'NİN SEVGİLİSİ CLARA CHIA MARTİ KİMDİR?

    Gérard Pique'nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti 23 yaşındadır.

    Bilinene göre, genç kadının halka ilişkiler öğrencisidir. Özel bir spor şirketinde çalışan Clara Chia, Pique ile orada tanışdığı öğrenildi.
  • Pique'nin yeni sevgilisi kimdir, kaç yaşında ve adı ne? Pique sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı

    CLARA CHIA MARTİ BOYU KİLOSU KAÇ?

    Clara Chia Marti 1.72 boyunda ve 55 kilodur.
  • Pique'nin yeni sevgilisi kimdir, kaç yaşında ve adı ne? Pique sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı

    SHAKIRA'NIN YENİ ŞARKISI OLAY YARATTI

    45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, geçtiğimiz hafta ise İspanyolca olarak yayınlanan yepyeni bir parçada yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmıştı. Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve onun yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye üstü kapalı bir göndermede de bulunmuştu.
  • Pique'nin yeni sevgilisi kimdir, kaç yaşında ve adı ne? Pique sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı

    Şarkısında, "Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin" sözlerine yer veren Shakira, yıldız futbolcuyu "Bir sürü spor salonuna gittin ama biraz da beynini çalıştır" ifadeleriyle de eleştirmişti.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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