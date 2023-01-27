Şarkısında, "Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin" sözlerine yer veren Shakira, yıldız futbolcuyu "Bir sürü spor salonuna gittin ama biraz da beynini çalıştır" ifadeleriyle de eleştirmişti.