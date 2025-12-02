Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki kardeşe saldıran pitbullun sahibinin, köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde çocukların oyun alanında gezdirdiği görüntüler ortaya çıktı. Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Tuğçe Özbek Erol, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pitbull dehşetinde yeni görüntüler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki kardeşe saldıran pitbull sahibinin, köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde çocukların oyun alanında gezdirdiği görüntüler ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre olay; 30 Kasım’da Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin oğulları 1 buçuk yaşındaki E.Ö. ve kızları 5 yaşındaki D.Ö.'ye, karşı dairelerinde bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı.

        KÖPEK İKİ KARDEŞE SALDIRMIŞTI

        Köpek önce E.Ö.’nün yüzüne, ardından D.Ö.’nün göğsüne saldırdı ve yaraladı. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        REKLAM
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!

        GEZDİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Köpeğin sahibi Tuğçe Özbek Erol'un daha önce pitbull cinsi köpeğini site bahçesinde gezdirirken çekilen görüntüler ortaya çıktı.

        ÇOCUKLAR KORKUYLA İZLEDİ

        Görüntülerde Tuğçe Özbek Erol'un köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde basketbol sahasında gezdirdiği, korkuyla sahadan çıkan çocukların ise tellerin arkasında köpeği izlediği anlar yer aldı.

        TUTUKLARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Tuğçe Özbek Erol, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"