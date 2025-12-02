Pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki kardeşe saldıran pitbullun sahibinin, köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde çocukların oyun alanında gezdirdiği görüntüler ortaya çıktı. Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Tuğçe Özbek Erol, tutuklanarak cezaevine gönderildi
İHA'nın haberine göre olay; 30 Kasım’da Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin oğulları 1 buçuk yaşındaki E.Ö. ve kızları 5 yaşındaki D.Ö.'ye, karşı dairelerinde bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı.
KÖPEK İKİ KARDEŞE SALDIRMIŞTI
Köpek önce E.Ö.’nün yüzüne, ardından D.Ö.’nün göğsüne saldırdı ve yaraladı. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
GEZDİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Köpeğin sahibi Tuğçe Özbek Erol'un daha önce pitbull cinsi köpeğini site bahçesinde gezdirirken çekilen görüntüler ortaya çıktı.
ÇOCUKLAR KORKUYLA İZLEDİ
Görüntülerde Tuğçe Özbek Erol'un köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde basketbol sahasında gezdirdiği, korkuyla sahadan çıkan çocukların ise tellerin arkasında köpeği izlediği anlar yer aldı.
TUTUKLARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Tuğçe Özbek Erol, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.