Piyalepaşa İstanbul’da tapular teslim ediliyor

İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa’da, 60 yılı aşkın köklü Polat tecrübesiyle hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul; tüm paydaşlarını 30 Mayıs 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen iftarda buluşturdu. İftar daveti kapsamında, geçtiğimiz haziran ayından itibaren yaşamın başladığı Piyalepaşa İstanbul’da ev sahiplerine tapular teslim edilmeye başlandığı ve projede satış ların devam ettiği belirtildi

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve İbrahim Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nun önceki dönem belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan, Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, projenin yatırımcıları, semt sakinleri ve basın mensuplarının da aralarında bulunduğu bini aşkın davetli katıldı.

İftar davetinde bir konuşma yapan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Piyalepaşa İstanbul’un tüm paydaşlarını ilk kez bir iftarda buluşturmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Polat, “Ülkemizin özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi olan ve yaşamın başladığı Piyalepaşa İstanbul’da tapuları teslim etmenin sevincini yaşıyoruz. Temmuz ayı sonuna kadar tüm tapuları teslim edeceğiz. Piyalepaşa İstanbul, İstanbul’un merkezi Beyoğlu’nda, şehrin en önemli merkezlerine birkaç dakikalık ulaşım mesafesinde yer alıyor. Projemizde semt duygusunu yaşatmak adına bakkalı, simitçisi, manavıyla gündelik hayatın aktığı, İstanbulluların özlemini duyduğu sadelik ve huzuru insanlarla buluşturuyoruz. İstanbulluları şehre ve sokağa geri çağırdığımız projemizde ‘yaşayan’ bir mahalle dokusu sunuyoruz” dedi.

Geçtiğimiz haziran ayından itibaren yaşamın başladığı projede, 989 adet konut ve 140 mağaza yer alırken, projede satılan konut sayısı yüzde 50’yi aştığı belirtildi.

GÜL BABA SOKAĞI ADI VERİLDİ

İş kimliğinin yanı sıra Budapeşte’de iki ülkenin ortak katkılarıyla restore edilen ve Avrupa’nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olma özelliği taşıyan Gül Baba Türbesi Vakfı’na da başkanlık eden Adnan Polat, yaptığı konuşmada Gül Baba’nın manevi mirasının önemine değindi. Gül Baba’nın taşıdığı değerlere sahip çıkarak, Türkiye ve Macaristan’ın tarihine, kültürüne ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Gül Baba Vakfı’nın yakın dönemde Türkiye’de de faaliyetlerine başlayacağını belirtti.

Polat, “Geçtiğimiz ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban’ın katılımıyla Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de Gül Baba Türbesi’nin açılışını yaptık. Gül Baba Türbesi’ni açılışından bu yana, ayda yaklaşık 10 bini aşkın kişi ziyaret ediyor. Macaristan, Gül Baba’ya olan sevgi ve saygısından Gül Baba’nın ismini bir sokağa vermiş. Biz de Gül Baba’nın muhterem ve aziz hatırası adına Piyalepaşa İstanbul’daki Alışveriş Sokağı’mıza Gül Baba Sokağı adını vermek istiyoruz” dedi. Adnan Polat’ın bu önerisi davetlilerin oylamasına sunuldu ve oy birliğiyle Alışveriş Sokağı’nın isminin Gül Baba Sokağı olmasına karar verildi.