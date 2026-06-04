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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 04 Haziran 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 04 Haziran 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (04 Haziran 2026 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,67 değer kaybederek 13.872,25 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,01 yükselerek 45,97 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,86 değer kazanarak 6.610,38 liraya yükseldi.

        Kaynak
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        Giriş: 04 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Piyasa kapanışı: 04 Haziran 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 04 Haziran 2026 Perşembe tarihinde günü 13.872,25 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,67 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi AYCES,KTLEV,DITAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse PKART,ICBCT,ONRYT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (17.401.772.195.25 TL), ASELS (16.558.020.485.50 TL), THYAO (13.701.352.269.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        322.75
        -9.97 %
        17.401.772.195
        A
        362.25
        -5.54 %
        16.558.020.486
        T
        299.75
        0.93 %
        13.701.352.270
        A
        67.15
        3.55 %
        11.733.678.127
        S
        2.59
        -1.52 %
        8.345.329.794
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        621.50
        10.00 %
        453.678.177
        K
        148.50
        10.00 %
        8.323.939.813
        D
        39.86
        9.99 %
        627.668.890
        C
        47.80
        9.99 %
        751.047.739
        A
        50.15
        9.98 %
        497.265.605
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        146.20
        -9.98 %
        179.554.236
        I
        21.28
        -9.98 %
        245.365.806
        O
        84.35
        -9.98 %
        294.530.475
        A
        322.75
        -9.97 %
        17.401.772.195
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Haziran 2026 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 45,97 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,31 yükselerek 53,51 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        45,97
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        53,51
        0,31 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Haziran 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,81 artış ile 4.470,67 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,86 yükselişle 6.610,38 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.807,96 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.099,65 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.470,67
        0,81 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.610,38
        0,86 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        43.099,65
        0,86 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.807,96
        0,86 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,72 düşüş ile 63.813,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,80 azalış ile 1.774,62 dolar.Brent Petrol ise 95,05 dolar

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