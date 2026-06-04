Piyasa kapanışı: 04 Haziran 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (04 Haziran 2026 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,67 değer kaybederek 13.872,25 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,01 yükselerek 45,97 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,86 değer kazanarak 6.610,38 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 04 Haziran 2026 Perşembe tarihinde günü 13.872,25 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,67 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi AYCES,KTLEV,DITAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse PKART,ICBCT,ONRYT oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (17.401.772.195.25 TL), ASELS (16.558.020.485.50 TL), THYAO (13.701.352.269.75 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
322.75 ₺
|
-9.97 %
|
17.401.772.195
|
362.25 ₺
|
-5.54 %
|
16.558.020.486
|
299.75 ₺
|
0.93 %
|
13.701.352.270
|
67.15 ₺
|
3.55 %
|
11.733.678.127
|
2.59 ₺
|
-1.52 %
|
8.345.329.794
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
621.50 ₺
|
10.00 %
|
453.678.177
|
148.50 ₺
|
10.00 %
|
8.323.939.813
|
39.86 ₺
|
9.99 %
|
627.668.890
|
47.80 ₺
|
9.99 %
|
751.047.739
|
50.15 ₺
|
9.98 %
|
497.265.605
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
146.20 ₺
|
-9.98 %
|
179.554.236
|
21.28 ₺
|
-9.98 %
|
245.365.806
|
84.35 ₺
|
-9.98 %
|
294.530.475
|
322.75 ₺
|
-9.97 %
|
17.401.772.195
Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Haziran 2026 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 45,97 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,31 yükselerek 53,51 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
45,97 ₺
|
0,01 %
|
E
|
53,51 ₺
|
0,31 %
Altın fiyatlarında son durum (04 Haziran 2026 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,81 artış ile 4.470,67 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,86 yükselişle 6.610,38 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.807,96 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.099,65 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.470,67 ₺
|
0,81 %
|
6.610,38 ₺
|
0,86 %
|
43.099,65 ₺
|
0,86 %
|
10.807,96 ₺
|
0,86 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,72 düşüş ile 63.813,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,80 azalış ile 1.774,62 dolar.Brent Petrol ise 95,05 dolar