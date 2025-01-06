Piyasa kapanışı: 06 Ocak 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (06 Ocak 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kazanarak 10.085,50 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,32 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,40 ile 2.988,87 liraya geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.085,50 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,10 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi AKENR,VANGD,ONCSM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TUREX,PLTUR,KERVN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.631.602.910.25 TL), SASA (7.952.544.722.99 TL), ISCTR (7.533.525.897.47 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
297.00 ₺
|
-0.34 %
|
8.631.602.910
|
4.30 ₺
|
0.70 %
|
7.952.544.723
|
14.14 ₺
|
0.43 %
|
7.533.525.897
|
66.80 ₺
|
0.91 %
|
5.105.837.730
|
31.92 ₺
|
-0.81 %
|
4.834.113.554
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.86 ₺
|
10.00 %
|
168.596.751
|
22.66 ₺
|
10.00 %
|
19.700.158
|
27.08 ₺
|
9.99 %
|
23.126.965
|
15.99 ₺
|
9.97 %
|
96.389.775
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
153.90 ₺
|
-10.00 %
|
274.556.452
|
30.50 ₺
|
-6.15 %
|
170.982.891
|
2.11 ₺
|
-5.80 %
|
1.848.862
|
32.44 ₺
|
-5.26 %
|
834.907.354
|
15.51 ₺
|
-5.02 %
|
101.040.501
Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Ocak 2025 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde -0,12 düşerek 35,32 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,59 yükselerek 36,70 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,32 ₺
|
-0,12 %
|
E
|
36,70 ₺
|
0,59 %
Altın fiyatlarında son durum (06 Ocak 2025 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,07 değer kaybederek 2.638,45 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,40 değer kaybederek 2.988,87 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.886,81 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.487,46 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.638,45 ₺
|
-0,07 %
|
2.988,87 ₺
|
-0,40 %
|
19.487,46 ₺
|
-0,40 %
|
4.886,81 ₺
|
-0,40 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,83 artış ile 101.485,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,10 yükseliş ile 3.698,20 doları buldu. Brent Petrol ise 77,40 dolar