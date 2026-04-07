Piyasa kapanışı: 07 Nisan 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

07 Nisan 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.921,56 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,45 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MARKA,CRFSA,ATLAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ICUGS,IHAAS,NIBAS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.592.190.120.00 TL), TUPRS (10.296.221.885.50 TL), KTLEV (7.478.524.908.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Nisan 2026 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 44,61 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,28 yükselerek 51,66 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (07 Nisan 2026 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,03 :artarakazalarak 4.651,15 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,36 yükseliş sonucu 6.637,65 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,30 düşerek 10.859,50 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 43.347,70.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,22 düşüş ile 68.134,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,92 azalış ile 2.079,16 dolar.Brent Petrol ise 110,74 dolar