        BIST 100 12.921,56 %-1,45
        DOLAR 44,6119 %0,09
        EURO 51,6613 %0,28
        GRAM ALTIN 6.649,32 %-0,18
        FAİZ 42,18 %-0,59
        GÜMÜŞ GRAM 101,30 %-2,89
        BITCOIN 68.149,00 %-2,41
        GBP/TRY 59,1381 %0,16
        EUR/USD 1,1574 %0,29
        BRENT 110,79 %0,93
        ÇEYREK ALTIN 10.871,35 %-0,19
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 07 Nisan 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 07 Nisan 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (07 Nisan 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,45 değer kaybederek 12.921,56 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,09 yükselerek 44,61 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,36 ile 6.637,65 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 18:30 Güncelleme:
        07 Nisan 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.921,56 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,45 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MARKA,CRFSA,ATLAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ICUGS,IHAAS,NIBAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.592.190.120.00 TL), TUPRS (10.296.221.885.50 TL), KTLEV (7.478.524.908.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        292.00
        -1.77 %
        12.592.190.120
        T
        260.00
        1.36 %
        10.296.221.886
        K
        81.20
        0.06 %
        7.478.524.908
        A
        342.00
        1.48 %
        7.366.495.909
        I
        13.10
        -1.65 %
        6.579.940.633
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        55.00
        10.00 %
        334.900.370
        C
        146.40
        9.99 %
        542.060.796
        A
        8.07
        9.95 %
        31.971.696
        A
        23.86
        9.95 %
        1.234.218.817
        A
        12.60
        9.95 %
        383.395.671
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        67.95
        -10.00 %
        105.233.919
        N
        8.21
        -9.98 %
        2.060.878.754
        A
        42.06
        -9.97 %
        758.023.454
        A
        14.37
        -9.96 %
        2.781.301.919
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Nisan 2026 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 44,61 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,28 yükselerek 51,66 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,61
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        51,66
        0,28 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Nisan 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,03 :artarakazalarak 4.651,15 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,36 yükseliş sonucu 6.637,65 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,30 düşerek 10.859,50 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 43.347,70.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.651,15
        0,03 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.637,65
        -0,36 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        43.347,70
        -0,20 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.859,50
        -0,30 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,22 düşüş ile 68.134,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,92 azalış ile 2.079,16 dolar.Brent Petrol ise 110,74 dolar

