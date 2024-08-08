Piyasa kapanışı: 08 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

08 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,74 yükselerek 10.098,50 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10148.0500 puandan işlem görürken en düşük 10006.1200 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BASCM,KTLEV,RNPOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHAAS,AKYHO,BRMEN.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.770.882.927.50 TL), EREGL (4.964.938.908.90 TL), ISCTR (4.372.729.490.08 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler