Piyasa kapanışı: 10 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

10 Haziran 2026 Çarşamba, BIST 100 günü 0,02 yükselerek 13.744,64 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13835.5000 puandan işlem görürken en düşük 13600.3100 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BRKO,EMPAE,ANGEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ENSRI,MAGEN,ISKPL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (13.398.184.330.25 TL), ASELS (13.376.222.463.00 TL), THYAO (9.389.712.061.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Haziran 2026 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 46,14 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,14 yükseliş ile 53,34 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (10 Haziran 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -3,06 :artarakazalarak 4.130,31 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -3,17 düşüş sonucu 6.118,74 lirayı buldu. Çeyrek altın % -3,17 düşerek 10.004,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.894,17.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,32 değer kazanarak 62.230,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,21 yükselerek 1.647,45 dolardan işlem gördü.