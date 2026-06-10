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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 10 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 10 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (10 Haziran 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak 13.744,64 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 46,14 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -3,17 ile 6.118,74 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa kapanışı: 10 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        10 Haziran 2026 Çarşamba, BIST 100 günü 0,02 yükselerek 13.744,64 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13835.5000 puandan işlem görürken en düşük 13600.3100 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BRKO,EMPAE,ANGEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ENSRI,MAGEN,ISKPL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (13.398.184.330.25 TL), ASELS (13.376.222.463.00 TL), THYAO (9.389.712.061.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        285.00
        -4.68 %
        13.398.184.330
        A
        376.75
        5.46 %
        13.376.222.463
        T
        295.50
        -0.42 %
        9.389.712.062
        E
        96.60
        9.96 %
        7.528.309.821
        A
        66.10
        -1.56 %
        6.598.355.860
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        12.32
        10.00 %
        12.024.332
        E
        158.50
        9.99 %
        457.339.637
        A
        12.11
        9.99 %
        172.696.202
        A
        19.37
        9.99 %
        1.622.797.997
        K
        14.65
        9.98 %
        200.354.102
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        11.97
        -10.00 %
        1.426.833.403
        I
        11.10
        -9.98 %
        3.077.525.396
        T
        1.46
        -9.88 %
        32.670.167
        M
        2.15
        -9.66 %
        747.208.167
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Haziran 2026 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 46,14 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,14 yükseliş ile 53,34 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,14
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        53,34
        0,14 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Haziran 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -3,06 :artarakazalarak 4.130,31 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -3,17 düşüş sonucu 6.118,74 lirayı buldu. Çeyrek altın % -3,17 düşerek 10.004,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.894,17.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.130,31
        -3,06 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.118,74
        -3,17 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.894,17
        -3,17 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.004,13
        -3,17 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,32 değer kazanarak 62.230,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,21 yükselerek 1.647,45 dolardan işlem gördü.

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