Piyasa kapanışı: 10 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (10 Haziran 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak 13.744,64 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 46,14 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -3,17 ile 6.118,74 liradan işlem gördü.
10 Haziran 2026 Çarşamba, BIST 100 günü 0,02 yükselerek 13.744,64 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13835.5000 puandan işlem görürken en düşük 13600.3100 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BRKO,EMPAE,ANGEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ENSRI,MAGEN,ISKPL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (13.398.184.330.25 TL), ASELS (13.376.222.463.00 TL), THYAO (9.389.712.061.75 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
285.00 ₺
|
-4.68 %
|
13.398.184.330
|
376.75 ₺
|
5.46 %
|
13.376.222.463
|
295.50 ₺
|
-0.42 %
|
9.389.712.062
|
96.60 ₺
|
9.96 %
|
7.528.309.821
|
66.10 ₺
|
-1.56 %
|
6.598.355.860
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.32 ₺
|
10.00 %
|
12.024.332
|
158.50 ₺
|
9.99 %
|
457.339.637
|
12.11 ₺
|
9.99 %
|
172.696.202
|
19.37 ₺
|
9.99 %
|
1.622.797.997
|
14.65 ₺
|
9.98 %
|
200.354.102
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.97 ₺
|
-10.00 %
|
1.426.833.403
|
11.10 ₺
|
-9.98 %
|
3.077.525.396
|
1.46 ₺
|
-9.88 %
|
32.670.167
|
2.15 ₺
|
-9.66 %
|
747.208.167
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Haziran 2026 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 46,14 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,14 yükseliş ile 53,34 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,14 ₺
|
0,04 %
|
E
|
53,34 ₺
|
0,14 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Haziran 2026 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -3,06 :artarakazalarak 4.130,31 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -3,17 düşüş sonucu 6.118,74 lirayı buldu. Çeyrek altın % -3,17 düşerek 10.004,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.894,17.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.130,31 ₺
|
-3,06 %
|
6.118,74 ₺
|
-3,17 %
|
39.894,17 ₺
|
-3,17 %
|
10.004,13 ₺
|
-3,17 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,32 değer kazanarak 62.230,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,21 yükselerek 1.647,45 dolardan işlem gördü.