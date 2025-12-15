Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 15 Aralık 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 15 Aralık 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (15 Aralık 2025 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kazanarak 11.456,34 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,70 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,55 ile 5.934,47 liraya çıktı.

        Giriş: 15.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.12.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 15 Aralık 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 1,28 yükselerek 11.456,34 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11468.7700 puandan işlem görürken en düşük 11328.6400 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ENSRI,BURVA,ALKA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CRFSA,TATEN,SMRVA.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.479.176.909.50 TL), ASTOR (9.018.094.194.20 TL), ASELS (7.681.754.458.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        274.25
        0.73 %
        9.479.176.910
        A
        111.50
        6.90 %
        9.018.094.194
        A
        212.20
        4.02 %
        7.681.754.458
        T
        35.94
        -4.11 %
        6.820.525.760
        I
        14.05
        1.01 %
        6.777.339.677
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        15.51
        10.00 %
        163.759.736
        B
        440.00
        10.00 %
        55.749.264
        A
        11.13
        9.98 %
        341.962.285
        D
        44.08
        9.98 %
        71.698.633
        G
        73.85
        9.98 %
        460.114.366
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        119.80
        -9.99 %
        767.955.112
        T
        16.16
        -9.97 %
        2.084.837.608
        S
        260.25
        -9.95 %
        171.374.266
        E
        23.50
        -6.82 %
        10.102.882
        G
        16.73
        -6.80 %
        20.926.845
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Aralık 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 42,70 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,14 yükselerek 50,23 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,70
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        50,23
        0,14 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Aralık 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,30 :artarakazalarak 4.312,55 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,55 yükseliş sonucu 5.934,47 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,55 yükselerek 9.702,83 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 38.692,72.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.312,55
        0,30 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.934,47
        0,55 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        38.692,72
        0,55 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.702,83
        0,55 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,36 düşüş ile 86.896,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,57 azalış ile 3.002,80 dolar.Brent Petrol ise 60,66 dolar

