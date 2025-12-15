Piyasa kapanışı: 15 Aralık 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (15 Aralık 2025 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kazanarak 11.456,34 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,70 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,55 ile 5.934,47 liraya çıktı.
15 Aralık 2025 Pazartesi, BIST 100 günü 1,28 yükselerek 11.456,34 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11468.7700 puandan işlem görürken en düşük 11328.6400 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ENSRI,BURVA,ALKA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CRFSA,TATEN,SMRVA.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.479.176.909.50 TL), ASTOR (9.018.094.194.20 TL), ASELS (7.681.754.458.40 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
274.25 ₺
|
0.73 %
|
9.479.176.910
|
111.50 ₺
|
6.90 %
|
9.018.094.194
|
212.20 ₺
|
4.02 %
|
7.681.754.458
|
35.94 ₺
|
-4.11 %
|
6.820.525.760
|
14.05 ₺
|
1.01 %
|
6.777.339.677
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.51 ₺
|
10.00 %
|
163.759.736
|
440.00 ₺
|
10.00 %
|
55.749.264
|
11.13 ₺
|
9.98 %
|
341.962.285
|
44.08 ₺
|
9.98 %
|
71.698.633
|
73.85 ₺
|
9.98 %
|
460.114.366
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
119.80 ₺
|
-9.99 %
|
767.955.112
|
16.16 ₺
|
-9.97 %
|
2.084.837.608
|
260.25 ₺
|
-9.95 %
|
171.374.266
|
23.50 ₺
|
-6.82 %
|
10.102.882
|
16.73 ₺
|
-6.80 %
|
20.926.845
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Aralık 2025 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 42,70 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,14 yükselerek 50,23 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,70 ₺
|
0,01 %
|
E
|
50,23 ₺
|
0,14 %
Altın fiyatlarında son durum (15 Aralık 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,30 :artarakazalarak 4.312,55 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,55 yükseliş sonucu 5.934,47 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,55 yükselerek 9.702,83 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 38.692,72.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.312,55 ₺
|
0,30 %
|
5.934,47 ₺
|
0,55 %
|
38.692,72 ₺
|
0,55 %
|
9.702,83 ₺
|
0,55 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,36 düşüş ile 86.896,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,57 azalış ile 3.002,80 dolar.Brent Petrol ise 60,66 dolar