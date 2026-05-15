Piyasa kapanışı: 15 Mayıs 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

15 Mayıs 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.367,60 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,89 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ISSEN,PRZMA,GSDHO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise PNSUT,GESAN,KONTR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TRALT (10.517.628.194.46 TL), SASA (9.429.519.293.74 TL), THYAO (9.039.225.776.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Mayıs 2026 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,25 yükselerek 45,54 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,17 düşerek 52,99 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (15 Mayıs 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde -2,30 azalış ile 4.544,79 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,86 düşüşle 6.667,24 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.900,94 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.470,40 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,15 değer kaybederek 79.258,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,07 düşerek 2.217,55 dolardan işlem gördü.