        BIST 100 14.367,60 %-1,89
        DOLAR 45,5449 %0,25
        EURO 52,9922 %-0,16
        GRAM ALTIN 6.665,45 %-1,89
        FAİZ 42,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 112,03 %-8,14
        BITCOIN 79.181,00 %-2,72
        GBP/TRY 60,7243 %-0,49
        EUR/USD 1,1624 %-0,39
        BRENT 108,95 %3,06
        ÇEYREK ALTIN 10.898,01 %-1,89
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 15 Mayıs 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (15 Mayıs 2026 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,89 değer kaybederek 14.367,60 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,25 yükselerek 45,54 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -1,86 ile 6.667,24 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 18:30 Güncelleme:
        15 Mayıs 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.367,60 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,89 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ISSEN,PRZMA,GSDHO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise PNSUT,GESAN,KONTR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TRALT (10.517.628.194.46 TL), SASA (9.429.519.293.74 TL), THYAO (9.039.225.776.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        47.40
        1.46 %
        10.517.628.194
        S
        2.83
        -5.98 %
        9.429.519.294
        T
        300.00
        -1.88 %
        9.039.225.777
        A
        70.25
        -2.90 %
        7.464.813.727
        P
        14.10
        -6.99 %
        6.243.135.821
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        9.57
        10.00 %
        78.330.327
        P
        45.86
        9.98 %
        49.689.831
        G
        5.84
        9.98 %
        346.124.164
        T
        179.90
        9.96 %
        146.305.994
        A
        70.75
        9.95 %
        324.282.473
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        15.39
        -10.00 %
        163.021.841
        G
        58.05
        -10.00 %
        1.427.954.935
        K
        8.46
        -10.00 %
        3.475.581.466
        Z
        16.04
        -9.99 %
        248.548.249
        B
        137.30
        -9.97 %
        801.307.743
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Mayıs 2026 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,25 yükselerek 45,54 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,17 düşerek 52,99 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        45,54
        0,25 %
        E
        EUR/TRY
        52,99
        -0,17 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Mayıs 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde -2,30 azalış ile 4.544,79 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,86 düşüşle 6.667,24 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.900,94 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.470,40 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.544,79
        -2,30 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.667,24
        -1,86 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        43.470,40
        -1,86 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.900,94
        -1,86 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,15 değer kaybederek 79.258,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,07 düşerek 2.217,55 dolardan işlem gördü.

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız ismi Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
