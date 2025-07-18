Piyasa kapanışı: 18 Temmuz 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (18 Temmuz 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,04 değer kaybederek 10.366,16 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,38 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,61 ile 4.353,08 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18 Temmuz 2025 Cuma tarihinde günü 10.366,16 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,04 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EMKEL,GLRYH,SNPAM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MEGAP,MAKIM,DERHL.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.639.326.341.75 TL), ASELS (6.943.796.896.20 TL), TUPRS (4.304.988.341.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
289.00 ₺
|
-0.09 %
|
9.639.326.342
|
166.20 ₺
|
2.66 %
|
6.943.796.896
|
160.10 ₺
|
1.78 %
|
4.304.988.341
|
32.88 ₺
|
-1.26 %
|
4.267.725.846
|
14.58 ₺
|
-0.41 %
|
3.993.650.977
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
48.64 ₺
|
10.00 %
|
639.300.333
|
4.51 ₺
|
10.00 %
|
257.513.686
|
64.90 ₺
|
10.00 %
|
1.871.781
|
363.00 ₺
|
10.00 %
|
8.198.355
|
32.34 ₺
|
10.00 %
|
22.096.163
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.46 ₺
|
-9.90 %
|
24.857.625
|
19.66 ₺
|
-7.35 %
|
92.552.867
|
29.74 ₺
|
-7.29 %
|
1.140.219.757
|
197.40 ₺
|
-5.96 %
|
1.089.750
|
14.00 ₺
|
-5.08 %
|
5.565.221
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Temmuz 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,16 yükselerek 40,38 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,65 yükselerek 47,10 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,38 ₺
|
0,16 %
|
E
|
47,10 ₺
|
0,65 %
Altın fiyatlarında son durum (18 Temmuz 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 0,44 artış ile 3.353,82 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,61 yükselişle 4.353,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.117,29 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.382,09 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.353,82 ₺
|
0,44 %
|
4.353,08 ₺
|
0,61 %
|
28.382,09 ₺
|
0,61 %
|
7.117,29 ₺
|
0,61 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,69 azalış ile 117.740,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,15 yükseliş ile 3.549,28 doları buldu. Brent Petrol ise 69,25 dolar