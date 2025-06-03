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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (03 Haziran 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (03 Haziran 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (03 Haziran 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,98 değer kazanarak 9.277,01 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,12 liraya düştü.Gram altın ise yüzde -1,18 ile 4.212,60 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (03 Haziran 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        03 Haziran 2025 Salı, BIST 100 günü 2,98 yükselerek 9.277,01 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9299.2700 puandan işlem görürken en düşük 9077.0100 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,EUHOL,GRTHO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise RALYH,DERHL,YGYO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (8.886.536.466.92 TL), AKBNK (8.484.734.136.45 TL), ISCTR (7.491.908.404.41 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        27.36
        5.72 %
        8.886.536.467
        A
        55.65
        6.92 %
        8.484.734.136
        I
        11.37
        4.70 %
        7.491.908.404
        T
        283.75
        2.90 %
        6.275.768.162
        T
        114.00
        5.75 %
        5.229.373.195
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        184.80
        10.00 %
        656.347.957
        E
        14.63
        10.00 %
        18.225.767
        G
        349.75
        9.98 %
        13.036.582
        K
        3,665.00
        9.98 %
        6.315.025
        E
        5.62
        9.98 %
        76.330.702
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        106.30
        -9.99 %
        67.243.718
        D
        44.22
        -9.98 %
        1.578.098.705
        Y
        6.12
        -9.87 %
        15.385.334
        L
        14,500.00
        -9.46 %
        107.031.750
        K
        8.32
        -8.07 %
        374.840.314
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Haziran 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde -0,16 azalarak 39,12 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,72 düşerek 44,55 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,12
        -0,16 %
        E
        EUR/TRY
        44,55
        -0,72 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Haziran 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,94 azalış ile 3.349,89 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,18 düşüşle 4.212,60 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.887,25 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.466,97 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.349,89
        -0,94 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.212,60
        -1,18 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.466,97
        -1,17 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.887,25
        -1,18 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,34 artış ile 106.714,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,37 yükseliş ile 2.643,06 doları buldu. Brent Petrol ise 65,76 dolar

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