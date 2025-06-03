Piyasa raporu (03 Haziran 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

03 Haziran 2025 Salı, BIST 100 günü 2,98 yükselerek 9.277,01 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9299.2700 puandan işlem görürken en düşük 9077.0100 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,EUHOL,GRTHO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise RALYH,DERHL,YGYO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (8.886.536.466.92 TL), AKBNK (8.484.734.136.45 TL), ISCTR (7.491.908.404.41 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Haziran 2025 Salı)

Dolar/TL yüzde -0,16 azalarak 39,12 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,72 düşerek 44,55 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (03 Haziran 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -0,94 azalış ile 3.349,89 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,18 düşüşle 4.212,60 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.887,25 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.466,97 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,34 artış ile 106.714,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,37 yükseliş ile 2.643,06 doları buldu. Brent Petrol ise 65,76 dolar