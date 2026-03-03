Piyasa raporu (03 Mart 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

03 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.945,77 puanla kapatırken günlük düşüş % -3,00 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ZERGY,ESCOM,AVTUR, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DESPC,EKIZ,TRALT.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (13.325.313.911.00 TL), THYAO (12.399.420.219.00 TL), ASELS (11.960.663.209.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Mart 2026 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 43,98 lira oldu, Euro/TL yüzde -1,06 düşerek 50,86 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (03 Mart 2026 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -5,33 azalış ile 5.038,26 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -5,58 düşüşle 7.115,65 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.634,09 olurken, Cumhuriyet altını ise 46.394,03 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,77 azalış ile 66.689,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,44 düşüş ile 1.942,18 doları buldu. Brent Petrol ise 83,67 dolar