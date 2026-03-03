Piyasa raporu (03 Mart 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (03 Mart 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -3,00 değer kaybederek 12.945,77 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 43,98 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -5,58 ile 7.115,65 liraya geriledi.
03 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.945,77 puanla kapatırken günlük düşüş % -3,00 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ZERGY,ESCOM,AVTUR, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DESPC,EKIZ,TRALT.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (13.325.313.911.00 TL), THYAO (12.399.420.219.00 TL), ASELS (11.960.663.209.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
235.00 ₺
|
4.54 %
|
13.325.313.911
|
287.00 ₺
|
-0.69 %
|
12.399.420.219
|
322.25 ₺
|
-5.22 %
|
11.960.663.209
|
37.08 ₺
|
-6.17 %
|
9.333.496.271
|
78.90 ₺
|
-4.65 %
|
8.663.927.138
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.29 ₺
|
10.00 %
|
226.344.193
|
6.05 ₺
|
10.00 %
|
1.046.216.455
|
20.70 ₺
|
9.99 %
|
45.182.374
|
16.41 ₺
|
9.99 %
|
16.444.348
|
38.80 ₺
|
9.98 %
|
47.541.408
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
41.28 ₺
|
-9.99 %
|
138.004.123
|
107.50 ₺
|
-9.97 %
|
3.569.742
|
52.80 ₺
|
-9.97 %
|
6.720.874.216
|
2.26 ₺
|
-9.96 %
|
478.108.538
|
330.50 ₺
|
-9.95 %
|
75.305.640
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Mart 2026 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 43,98 lira oldu, Euro/TL yüzde -1,06 düşerek 50,86 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,98 ₺
|
0,05 %
|
E
|
50,86 ₺
|
-1,06 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Mart 2026 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -5,33 azalış ile 5.038,26 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -5,58 düşüşle 7.115,65 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.634,09 olurken, Cumhuriyet altını ise 46.394,03 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.038,26 ₺
|
-5,33 %
|
7.115,65 ₺
|
-5,58 %
|
46.394,03 ₺
|
-5,58 %
|
11.634,09 ₺
|
-5,58 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,77 azalış ile 66.689,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,44 düşüş ile 1.942,18 doları buldu. Brent Petrol ise 83,67 dolar