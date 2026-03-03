Canlı
        Piyasa raporu (03 Mart 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (03 Mart 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -3,00 değer kaybederek 12.945,77 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 43,98 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -5,58 ile 7.115,65 liraya geriledi.

        Giriş: 03.03.2026 - 18:30
        03 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.945,77 puanla kapatırken günlük düşüş % -3,00 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ZERGY,ESCOM,AVTUR, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DESPC,EKIZ,TRALT.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (13.325.313.911.00 TL), THYAO (12.399.420.219.00 TL), ASELS (11.960.663.209.00 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        235.00
        4.54 %
        13.325.313.911
        T
        287.00
        -0.69 %
        12.399.420.219
        A
        322.25
        -5.22 %
        11.960.663.209
        Y
        37.08
        -6.17 %
        9.333.496.271
        A
        78.90
        -4.65 %
        8.663.927.138
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Z
        15.29
        10.00 %
        226.344.193
        E
        6.05
        10.00 %
        1.046.216.455
        A
        20.70
        9.99 %
        45.182.374
        E
        16.41
        9.99 %
        16.444.348
        C
        38.80
        9.98 %
        47.541.408
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        41.28
        -9.99 %
        138.004.123
        E
        107.50
        -9.97 %
        3.569.742
        T
        52.80
        -9.97 %
        6.720.874.216
        S
        2.26
        -9.96 %
        478.108.538
        I
        330.50
        -9.95 %
        75.305.640
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Mart 2026 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 43,98 lira oldu, Euro/TL yüzde -1,06 düşerek 50,86 lirayla günü tamamladı.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,98
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        50,86
        -1,06 %
        Altın fiyatlarında son durum (03 Mart 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -5,33 azalış ile 5.038,26 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -5,58 düşüşle 7.115,65 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.634,09 olurken, Cumhuriyet altını ise 46.394,03 oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.038,26
        -5,33 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.115,65
        -5,58 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        46.394,03
        -5,58 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.634,09
        -5,58 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,77 azalış ile 66.689,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,44 düşüş ile 1.942,18 doları buldu. Brent Petrol ise 83,67 dolar

