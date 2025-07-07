Piyasa raporu (07 Temmuz 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (07 Temmuz 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,64 değer kaybederek 10.107,68 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,00 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,16 ile 4.267,68 liraya geriledi.
07 Temmuz 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -1,64 düşerek 10.107,68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10183.4700 puandan işlem görürken en düşük 10093.2300 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse RALYH,IDGYO,CEMAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GEDIK,TUREX,ESCAR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.492.159.220.00 TL), ISCTR (5.945.564.615.68 TL), AKBNK (5.773.095.411.40 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
287.50 ₺
|
-1.79 %
|
6.492.159.220
|
13.82 ₺
|
-2.06 %
|
5.945.564.616
|
67.95 ₺
|
-2.51 %
|
5.773.095.411
|
31.92 ₺
|
-0.50 %
|
5.013.701.533
|
27.02 ₺
|
-1.67 %
|
3.524.565.980
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
114.40 ₺
|
10.00 %
|
288.255.054
|
2.75 ₺
|
10.00 %
|
14.199.455
|
11.23 ₺
|
9.99 %
|
292.850.741
|
32.38 ₺
|
9.99 %
|
2.732.127
|
151.00 ₺
|
9.98 %
|
121.141.388
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.51 ₺
|
-9.99 %
|
105.660.519
|
9.92 ₺
|
-9.98 %
|
2.089.476.101
|
51.25 ₺
|
-9.93 %
|
5.536.743
|
45.98 ₺
|
-9.40 %
|
2.870.448.887
|
17.37 ₺
|
-9.11 %
|
64.937.754
Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Temmuz 2025 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,30 artış ile 40,00 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,09 düşüş ile 46,97 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,00 ₺
|
0,30 %
|
E
|
46,97 ₺
|
-0,09 %
Altın fiyatlarında son durum (07 Temmuz 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı yüzde -0,55 azalış ile 3.318,84 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,16 düşüşle 4.267,68 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.977,66 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.825,29 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.318,84 ₺
|
-0,55 %
|
4.267,68 ₺
|
-0,16 %
|
27.825,29 ₺
|
-0,16 %
|
6.977,66 ₺
|
-0,16 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,40 azalış ile 108.376,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,87 düşüş ile 2.535,84 doları buldu. Brent Petrol ise 69,00 dolar