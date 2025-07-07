Piyasa raporu (07 Temmuz 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

07 Temmuz 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -1,64 düşerek 10.107,68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10183.4700 puandan işlem görürken en düşük 10093.2300 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse RALYH,IDGYO,CEMAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GEDIK,TUREX,ESCAR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.492.159.220.00 TL), ISCTR (5.945.564.615.68 TL), AKBNK (5.773.095.411.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Temmuz 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,30 artış ile 40,00 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,09 düşüş ile 46,97 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (07 Temmuz 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde -0,55 azalış ile 3.318,84 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,16 düşüşle 4.267,68 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.977,66 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.825,29 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,40 azalış ile 108.376,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,87 düşüş ile 2.535,84 doları buldu. Brent Petrol ise 69,00 dolar