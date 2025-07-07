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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (07 Temmuz 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (07 Temmuz 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (07 Temmuz 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,64 değer kaybederek 10.107,68 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,00 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,16 ile 4.267,68 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (07 Temmuz 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        07 Temmuz 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -1,64 düşerek 10.107,68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10183.4700 puandan işlem görürken en düşük 10093.2300 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse RALYH,IDGYO,CEMAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GEDIK,TUREX,ESCAR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.492.159.220.00 TL), ISCTR (5.945.564.615.68 TL), AKBNK (5.773.095.411.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        287.50
        -1.79 %
        6.492.159.220
        I
        13.82
        -2.06 %
        5.945.564.616
        A
        67.95
        -2.51 %
        5.773.095.411
        Y
        31.92
        -0.50 %
        5.013.701.533
        E
        27.02
        -1.67 %
        3.524.565.980
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        114.40
        10.00 %
        288.255.054
        I
        2.75
        10.00 %
        14.199.455
        C
        11.23
        9.99 %
        292.850.741
        M
        32.38
        9.99 %
        2.732.127
        D
        151.00
        9.98 %
        121.141.388
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        13.51
        -9.99 %
        105.660.519
        T
        9.92
        -9.98 %
        2.089.476.101
        E
        51.25
        -9.93 %
        5.536.743
        E
        45.98
        -9.40 %
        2.870.448.887
        H
        17.37
        -9.11 %
        64.937.754
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Temmuz 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,30 artış ile 40,00 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,09 düşüş ile 46,97 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,00
        0,30 %
        E
        EUR/TRY
        46,97
        -0,09 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Temmuz 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,55 azalış ile 3.318,84 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,16 düşüşle 4.267,68 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.977,66 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.825,29 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.318,84
        -0,55 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.267,68
        -0,16 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.825,29
        -0,16 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.977,66
        -0,16 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,40 azalış ile 108.376,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,87 düşüş ile 2.535,84 doları buldu. Brent Petrol ise 69,00 dolar

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