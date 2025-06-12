Piyasa raporu (12 Haziran 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (12 Haziran 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,71 değer kaybederek 9.520,22 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,45 artış ile 39,35 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,26 ile 4.276,74 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Haziran 2025 Perşembe tarihinde günü 9.520,22 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,71 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi INVEO,PEKGY,ULUSE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise HEDEF,DERHL,DOFER.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.659.479.063.25 TL), EREGL (9.476.626.992.04 TL), ASELS (7.639.949.069.30 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
278.75 ₺
|
-4.04 %
|
9.659.479.063
|
24.90 ₺
|
3.06 %
|
9.476.626.992
|
144.70 ₺
|
2.41 %
|
7.639.949.069
|
27.66 ₺
|
-2.54 %
|
5.493.732.681
|
59.20 ₺
|
-1.33 %
|
5.165.664.009
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.87 ₺
|
10.00 %
|
111.942.813
|
155.10 ₺
|
10.00 %
|
84.795.686
|
9.15 ₺
|
9.98 %
|
321.405.066
|
10.06 ₺
|
9.95 %
|
13.456.624
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.47 ₺
|
-9.98 %
|
247.522.911
|
39.04 ₺
|
-9.96 %
|
1.398.016.331
|
30.14 ₺
|
-9.38 %
|
225.293.155
|
42.24 ₺
|
-8.81 %
|
793.394.130
|
230.40 ₺
|
-8.66 %
|
11.286.276
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Haziran 2025 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,45 artış ile 39,35 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,41 yükseliş ile 45,67 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,35 ₺
|
0,45 %
|
E
|
45,67 ₺
|
1,41 %
Altın fiyatlarında son durum (12 Haziran 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,97 artış ile 3.387,54 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,26 yükselişle 4.276,74 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.992,46 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.884,33 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.387,54 ₺
|
0,97 %
|
4.276,74 ₺
|
1,26 %
|
27.884,33 ₺
|
1,26 %
|
6.992,46 ₺
|
1,26 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,07 azalış ile 107.533,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,81 düşüş ile 2.761,12 doları buldu. Brent Petrol ise 69,71 dolar