Piyasa raporu (13 Nisan 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

13 Nisan 2026 Pazartesi, BIST 100 günü -0,01 düşerek 14.072,13 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14099.2000 puandan işlem görürken en düşük 13842.7700 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SMRVA,KTSKR,SURGY olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BLCYT,SVGYO,MEKAG oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (31.936.963.161.00 TL), THYAO (18.950.723.788.75 TL), TUPRS (15.121.480.781.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Nisan 2026 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,20 artış ile 44,72 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,03 yükseliş ile 52,37 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (13 Nisan 2026 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,96 değer kaybederek 4.704,02 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,64 değer kaybederek 6.768,82 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.067,01 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.132,67 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,65 değer kazanarak 71.953,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,58 yükselerek 2.216,56 dolardan işlem gördü.