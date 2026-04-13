Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.058,51 %-0,11
        DOLAR 44,7176 %0,20
        EURO 52,3703 %0,03
        GRAM ALTIN 6.770,91 %-0,61
        FAİZ 40,71 %1,75
        GÜMÜŞ GRAM 106,39 %-2,33
        BITCOIN 71.800,00 %0,62
        GBP/TRY 60,1960 %0,10
        EUR/USD 1,1706 %-0,14
        BRENT 101,60 %6,72
        ÇEYREK ALTIN 11.070,44 %-0,61
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (13 Nisan 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (13 Nisan 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (13 Nisan 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,01 değer kaybederek 14.072,13 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,20 yükselerek 44,72 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,64 ile 6.768,82 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (13 Nisan 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        13 Nisan 2026 Pazartesi, BIST 100 günü -0,01 düşerek 14.072,13 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14099.2000 puandan işlem görürken en düşük 13842.7700 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SMRVA,KTSKR,SURGY olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BLCYT,SVGYO,MEKAG oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (31.936.963.161.00 TL), THYAO (18.950.723.788.75 TL), TUPRS (15.121.480.781.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        415.25
        4.20 %
        31.936.963.161
        T
        316.75
        -2.01 %
        18.950.723.789
        T
        264.00
        3.73 %
        15.121.480.781
        A
        77.40
        -1.28 %
        9.827.154.130
        S
        2.60
        -0.76 %
        9.392.377.926
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        82.50
        10.00 %
        1.476.469.352
        K
        115.70
        9.98 %
        133.203.450
        S
        67.25
        9.98 %
        1.178.556.385
        A
        23.80
        9.98 %
        14.280.762
        U
        196.50
        9.96 %
        106.604.124
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Düşen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        37.72
        -9.98 %
        54.150.905
        S
        16.35
        -9.97 %
        231.764.254
        M
        5.40
        -9.85 %
        431.559.677
        A
        23.24
        -8.93 %
        9.204.858.932
        Z
        21.40
        -8.31 %
        626.598.965
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Nisan 2026 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,20 artış ile 44,72 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,03 yükseliş ile 52,37 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,72
        0,20 %
        E
        EUR/TRY
        52,37
        0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Nisan 2026 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,96 değer kaybederek 4.704,02 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,64 değer kaybederek 6.768,82 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.067,01 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.132,67 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.704,02
        -0,96 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.768,82
        -0,64 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        44.132,67
        -0,64 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.067,01
        -0,64 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,65 değer kazanarak 71.953,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,58 yükselerek 2.216,56 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

         İSTANBUL'da 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"