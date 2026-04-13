Piyasa raporu (13 Nisan 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (13 Nisan 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,01 değer kaybederek 14.072,13 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,20 yükselerek 44,72 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,64 ile 6.768,82 liraya geriledi.
13 Nisan 2026 Pazartesi, BIST 100 günü -0,01 düşerek 14.072,13 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14099.2000 puandan işlem görürken en düşük 13842.7700 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SMRVA,KTSKR,SURGY olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BLCYT,SVGYO,MEKAG oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (31.936.963.161.00 TL), THYAO (18.950.723.788.75 TL), TUPRS (15.121.480.781.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
415.25 ₺
4.20 %
31.936.963.161
316.75 ₺
-2.01 %
18.950.723.789
264.00 ₺
3.73 %
15.121.480.781
77.40 ₺
-1.28 %
9.827.154.130
2.60 ₺
-0.76 %
9.392.377.926
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
82.50 ₺
10.00 %
1.476.469.352
115.70 ₺
9.98 %
133.203.450
67.25 ₺
9.98 %
1.178.556.385
23.80 ₺
9.98 %
14.280.762
196.50 ₺
9.96 %
106.604.124
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
37.72 ₺
-9.98 %
54.150.905
16.35 ₺
-9.97 %
231.764.254
5.40 ₺
-9.85 %
431.559.677
23.24 ₺
-8.93 %
9.204.858.932
21.40 ₺
-8.31 %
626.598.965
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Nisan 2026 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,20 artış ile 44,72 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,03 yükseliş ile 52,37 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
44,72 ₺
0,20 %
52,37 ₺
0,03 %
Altın fiyatlarında son durum (13 Nisan 2026 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,96 değer kaybederek 4.704,02 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,64 değer kaybederek 6.768,82 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.067,01 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.132,67 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
4.704,02 ₺
-0,96 %
6.768,82 ₺
-0,64 %
44.132,67 ₺
-0,64 %
11.067,01 ₺
-0,64 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,65 değer kazanarak 71.953,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,58 yükselerek 2.216,56 dolardan işlem gördü.