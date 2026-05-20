        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (20 Mayıs 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (20 Mayıs 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (20 Mayıs 2026 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,12 değer kaybederek 14.012,01 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 45,60 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,00 değer kazanarak 6.634,85 liraya yükseldi.

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Piyasa raporu (20 Mayıs 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        20 Mayıs 2026 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.012,01 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,12 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BAKAB,FRMPL,GMTAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BRLSM,ISKPL,GEDIK.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (12.723.909.269.40 TL), ASTOR (10.339.288.610.75 TL), THYAO (10.181.662.736.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        69.10
        -1.43 %
        12.723.909.269
        A
        344.25
        9.98 %
        10.339.288.611
        T
        295.00
        0.17 %
        10.181.662.737
        S
        2.81
        3.69 %
        9.880.327.524
        A
        393.50
        -2.11 %
        8.317.488.446
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        50.40
        10.00 %
        64.426.063
        F
        40.04
        10.00 %
        834.549.873
        G
        44.02
        10.00 %
        139.251.272
        G
        63.80
        10.00 %
        1.075.685.046
        P
        111.10
        10.00 %
        1.201.089.844
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        21.06
        -10.00 %
        1.588.566.392
        I
        19.50
        -9.97 %
        1.937.844.296
        G
        6.91
        -9.91 %
        620.754.601
        A
        7.40
        -9.87 %
        1.699.985.791
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Mayıs 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 45,60 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,20 yükselerek 53,03 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        45,60
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        53,03
        0,20 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Mayıs 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,07 :artarakazalarak 4.530,40 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,00 yükseliş sonucu 6.634,85 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,00 yükselerek 10.847,97 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 43.259,20.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.530,40
        1,07 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.634,85
        1,00 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        43.259,20
        1,00 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.847,97
        1,00 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,57 yükseliş ile 77.605,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,72 artış ile 2.140,60 dolar.Brent Petrol ise 105,10 dolar

        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
