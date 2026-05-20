Piyasa raporu (20 Mayıs 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

20 Mayıs 2026 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.012,01 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,12 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BAKAB,FRMPL,GMTAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BRLSM,ISKPL,GEDIK.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (12.723.909.269.40 TL), ASTOR (10.339.288.610.75 TL), THYAO (10.181.662.736.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Mayıs 2026 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 45,60 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,20 yükselerek 53,03 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (20 Mayıs 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,07 :artarakazalarak 4.530,40 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,00 yükseliş sonucu 6.634,85 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,00 yükselerek 10.847,97 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 43.259,20.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,57 yükseliş ile 77.605,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,72 artış ile 2.140,60 dolar.Brent Petrol ise 105,10 dolar