Piyasa raporu (22 Mayıs 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

22 Mayıs 2026 Cuma, BIST 100 günü 4,89 yükselerek 13.808,20 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13865.0400 puandan işlem görürken en düşük 12966.2600 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ICBCT,EUKYO,OYAYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise HURGZ,ANELE,TRHOL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.359.129.293.25 TL), ASTOR (14.392.030.608.00 TL), SASA (9.666.102.052.23 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Mayıs 2026 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,34 artarak 45,74 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,07 yükselerek 53,08 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (22 Mayıs 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde -0,54 azalış ile 4.518,68 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,37 düşüşle 6.634,14 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.846,81 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.254,57 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,75 düşüş ile 76.605,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,87 azalış ile 2.115,11 dolar.Brent Petrol ise 104,14 dolar