Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.828,72 %5,05
        DOLAR 45,7384 %0,33
        EURO 53,0712 %0,06
        GRAM ALTIN 6.629,84 %-0,44
        FAİZ 44,24 %0,94
        GÜMÜŞ GRAM 111,24 %-1,07
        BITCOIN 76.756,00 %-1,13
        GBP/TRY 61,4757 %0,05
        EUR/USD 1,1602 %-0,15
        BRENT 104,32 %1,70
        ÇEYREK ALTIN 10.839,78 %-0,44
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (22 Mayıs 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (22 Mayıs 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (22 Mayıs 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 4,89 değer kazanarak 13.808,20 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,34 artış ile 45,74 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,37 değer kaybederek 6.634,14 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (22 Mayıs 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        22 Mayıs 2026 Cuma, BIST 100 günü 4,89 yükselerek 13.808,20 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13865.0400 puandan işlem görürken en düşük 12966.2600 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ICBCT,EUKYO,OYAYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise HURGZ,ANELE,TRHOL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.359.129.293.25 TL), ASTOR (14.392.030.608.00 TL), SASA (9.666.102.052.23 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        274.00
        -7.12 %
        16.359.129.293
        A
        313.75
        -8.86 %
        14.392.030.608
        S
        2.53
        -9.96 %
        9.666.102.052
        A
        377.75
        -4.00 %
        7.930.369.145
        A
        62.20
        -9.99 %
        6.604.915.619
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        21.12
        9.94 %
        197.916.796
        E
        8.70
        5.45 %
        20.363.709
        O
        52.65
        5.38 %
        18.845.551
        A
        196.40
        4.91 %
        693.508.569
        R
        19.06
        4.73 %
        720.113.336
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        7.20
        -10.00 %
        97.096.596
        A
        73.35
        -10.00 %
        310.683.072
        T
        1,440.00
        -10.00 %
        155.690.046
        A
        6.66
        -10.00 %
        1.144.381.638
        S
        12.69
        -10.00 %
        314.188.240
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Mayıs 2026 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,34 artarak 45,74 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,07 yükselerek 53,08 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        45,74
        0,34 %
        E
        EUR/TRY
        53,08
        0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Mayıs 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,54 azalış ile 4.518,68 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,37 düşüşle 6.634,14 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.846,81 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.254,57 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.518,68
        -0,54 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.634,14
        -0,37 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        43.254,57
        -0,37 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.846,81
        -0,37 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,75 düşüş ile 76.605,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,87 azalış ile 2.115,11 dolar.Brent Petrol ise 104,14 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!

        İstanbul Beşiktaş'ta eğlence mekânında çıkan tartışmada işletme sahibi 56 yaşındaki Ali Ünal, müşteri olarak gelen 40 yaşındaki Seçgin K. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Bacağına isabet eden kurşunla yere yığılan işletmeci, Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"