Piyasa raporu (23 Mart 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Mart 2026 Pazartesi tarihinde günü 13.130,72 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,64 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PAGYO,DURKN,UCAYM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise YYAPI,MANAS,EFOR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.812.867.873.25 TL), ISCTR (19.485.830.094.09 TL), TUPRS (19.335.245.917.65 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Mart 2026 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 44,31 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,39 yükselerek 51,48 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (23 Mart 2026 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,05 değer kaybederek 4.445,24 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,69 değer kaybederek 6.362,90 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.408,76 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 41.486,13 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,15 artış ile 71.053,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,40 yükseliş ile 2.170,50 doları buldu. Brent Petrol ise 98,15 dolar