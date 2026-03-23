        BIST 100 13.130,72 %0,64
        DOLAR 44,3083 %0,02
        EURO 51,4914 %0,42
        GRAM ALTIN 6.386,22 %-0,32
        FAİZ 43,74 %8,32
        GÜMÜŞ GRAM 100,43 %3,97
        BITCOIN 70.945,00 %4,06
        GBP/TRY 59,5625 %0,69
        EUR/USD 1,1614 %0,36
        BRENT 97,78 %-12,84
        ÇEYREK ALTIN 10.437,21 %-0,36
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (23 Mart 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (23 Mart 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (23 Mart 2026 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak 13.130,72 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,31 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,69 ile 6.362,90 liradan işlem gördü.

        Giriş: 23.03.2026 - 18:30
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Mart 2026 Pazartesi tarihinde günü 13.130,72 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,64 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PAGYO,DURKN,UCAYM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise YYAPI,MANAS,EFOR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.812.867.873.25 TL), ISCTR (19.485.830.094.09 TL), TUPRS (19.335.245.917.65 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        295.50
        2.07 %
        21.812.867.873
        I
        13.67
        -2.01 %
        19.485.830.094
        T
        255.00
        0.69 %
        19.335.245.918
        A
        73.10
        -0.68 %
        18.883.695.458
        A
        353.25
        4.28 %
        15.536.730.675
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        118.80
        10.00 %
        76.930.089
        D
        19.80
        10.00 %
        336.282.678
        U
        29.50
        9.99 %
        795.495.770
        M
        38.96
        9.99 %
        164.583.021
        A
        243.40
        9.99 %
        29.013.780
        Y
        1.35
        -10.00 %
        4.130.005
        M
        25.20
        -10.00 %
        741.885.742
        E
        10.16
        -9.93 %
        40.485.649
        K
        3.60
        -9.77 %
        12.748.334
        Y
        1.32
        -9.59 %
        144.455.428
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Mart 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 44,31 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,39 yükselerek 51,48 lirayla günü tamamladı.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,31
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        51,48
        0,39 %
        Altın fiyatlarında son durum (23 Mart 2026 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,05 değer kaybederek 4.445,24 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,69 değer kaybederek 6.362,90 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.408,76 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 41.486,13 lira oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.445,24
        -1,05 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.362,90
        -0,69 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.486,13
        -0,69 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.408,76
        -0,63 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,15 artış ile 71.053,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,40 yükseliş ile 2.170,50 doları buldu. Brent Petrol ise 98,15 dolar

