Piyasa raporu (23 Şubat 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Şubat 2026 Pazartesi tarihinde günü 14.061,71 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,92 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SMART,TEHOL,BRLSM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ZGYO,ENSRI,DOFRB oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.638.076.378.50 TL), ISCTR (14.272.820.665.31 TL), AKBNK (12.154.213.211.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Şubat 2026 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 43,84 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,18 yükselerek 51,77 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (23 Şubat 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,78 :artarakazalarak 5.198,35 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,01 yükseliş sonucu 7.327,64 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,01 yükselerek 11.980,69 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.776,19.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,20 azalış ile 65.967,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,11 düşüş ile 1.905,48 doları buldu. Brent Petrol ise 72,48 dolar