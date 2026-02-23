Canlı
        Piyasa raporu (23 Şubat 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (23 Şubat 2026 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,92 değer kazanarak 14.061,71 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 43,84 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,01 ile 7.327,64 liraya çıktı.

        Giriş: 23.02.2026 - 18:30
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Şubat 2026 Pazartesi tarihinde günü 14.061,71 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,92 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SMART,TEHOL,BRLSM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ZGYO,ENSRI,DOFRB oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.638.076.378.50 TL), ISCTR (14.272.820.665.31 TL), AKBNK (12.154.213.211.50 TL) oldu.

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Şubat 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 43,84 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,18 yükselerek 51,77 lira oldu.

        Altın fiyatlarında son durum (23 Şubat 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,78 :artarakazalarak 5.198,35 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,01 yükseliş sonucu 7.327,64 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,01 yükselerek 11.980,69 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.776,19.

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,20 azalış ile 65.967,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,11 düşüş ile 1.905,48 doları buldu. Brent Petrol ise 72,48 dolar

