        Piyasa raporu (25 Şubat 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Şubat 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,71 değer kaybederek 13.809,88 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,03 yükselerek 43,87 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,62 ile 7.325,11 liraya çıktı.

        Giriş: 25.02.2026 - 18:30
        25 Şubat 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,71 düşüş ile 13.809,88 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUHOL,PNLSN,YAPRK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KLRHO,BESTE,ZGYO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (18.275.609.060.00 TL), ATATR (14.896.978.586.48 TL), ISCTR (12.349.524.638.03 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        306.25
        -0.89 %
        18.275.609.060
        A
        18.02
        9.95 %
        14.896.978.586
        I
        16.95
        -1.40 %
        12.349.524.638
        T
        307.00
        -0.49 %
        11.256.644.383
        A
        91.00
        -0.60 %
        10.200.468.076
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        16.50
        10.00 %
        25.106.829
        P
        54.45
        10.00 %
        438.785.196
        Y
        333.50
        9.98 %
        301.536.373
        A
        18.02
        9.95 %
        14.896.978.586
        D
        16.03
        9.95 %
        421.096.560
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        382.50
        -10.00 %
        118.452.218
        B
        34.26
        -9.98 %
        3.164.010.942
        Z
        27.62
        -9.97 %
        258.481.845
        C
        29.28
        -9.96 %
        1.052.291.284
        O
        66.60
        -9.94 %
        163.901.659
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Şubat 2026 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 43,87 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,20 yükseliş ile 51,76 liraya geldi.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,87
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        51,76
        0,20 %
        Altın fiyatlarında son durum (25 Şubat 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,71 :artarakazalarak 5.180,46 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,62 yükseliş sonucu 7.325,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,62 yükselerek 11.976,56 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.759,74.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.180,46
        0,71 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.325,11
        0,62 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        47.759,74
        0,62 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.976,56
        0,62 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 4,66 yükseliş ile 66.833,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,96 artış ile 1.992,78 dolar.Brent Petrol ise 70,91 dolar

