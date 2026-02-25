Piyasa raporu (25 Şubat 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Şubat 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,71 değer kaybederek 13.809,88 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,03 yükselerek 43,87 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,62 ile 7.325,11 liraya çıktı.
25 Şubat 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,71 düşüş ile 13.809,88 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUHOL,PNLSN,YAPRK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KLRHO,BESTE,ZGYO.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (18.275.609.060.00 TL), ATATR (14.896.978.586.48 TL), ISCTR (12.349.524.638.03 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
306.25 ₺
|
-0.89 %
|
18.275.609.060
|
18.02 ₺
|
9.95 %
|
14.896.978.586
|
16.95 ₺
|
-1.40 %
|
12.349.524.638
|
307.00 ₺
|
-0.49 %
|
11.256.644.383
|
91.00 ₺
|
-0.60 %
|
10.200.468.076
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
16.50 ₺
|
10.00 %
|
25.106.829
|
54.45 ₺
|
10.00 %
|
438.785.196
|
333.50 ₺
|
9.98 %
|
301.536.373
|
18.02 ₺
|
9.95 %
|
14.896.978.586
|
16.03 ₺
|
9.95 %
|
421.096.560
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
382.50 ₺
|
-10.00 %
|
118.452.218
|
34.26 ₺
|
-9.98 %
|
3.164.010.942
|
27.62 ₺
|
-9.97 %
|
258.481.845
|
29.28 ₺
|
-9.96 %
|
1.052.291.284
|
66.60 ₺
|
-9.94 %
|
163.901.659
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Şubat 2026 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 43,87 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,20 yükseliş ile 51,76 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,87 ₺
|
0,03 %
|
E
|
51,76 ₺
|
0,20 %
Altın fiyatlarında son durum (25 Şubat 2026 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,71 :artarakazalarak 5.180,46 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,62 yükseliş sonucu 7.325,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,62 yükselerek 11.976,56 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.759,74.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.180,46 ₺
|
0,71 %
|
7.325,11 ₺
|
0,62 %
|
47.759,74 ₺
|
0,62 %
|
11.976,56 ₺
|
0,62 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 4,66 yükseliş ile 66.833,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,96 artış ile 1.992,78 dolar.Brent Petrol ise 70,91 dolar