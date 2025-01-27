Piyasa raporu (27 Ocak 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (27 Ocak 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,06 değer kaybederek 9.997,85 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,19 yükselerek 35,74 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,89 değer kaybederek 3.150,69 liraya düştü.
27 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,06 düşüş ile 9.997,85 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PKART,SMART,TDGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TATEN,DCTTR,USAK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.673.277.088.25 TL), ISCTR (5.168.787.119.43 TL), AKBNK (5.137.497.195.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
306.50 ₺
|
-0.81 %
|
13.673.277.088
|
14.39 ₺
|
-0.76 %
|
5.168.787.119
|
66.00 ₺
|
-0.68 %
|
5.137.497.196
|
23.12 ₺
|
-0.77 %
|
4.699.960.437
|
32.40 ₺
|
-0.18 %
|
4.497.034.176
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
84.35 ₺
|
9.97 %
|
83.813.465
|
36.22 ₺
|
9.96 %
|
258.700.066
|
14.68 ₺
|
9.96 %
|
37.286.555
|
3.14 ₺
|
9.79 %
|
1.501.248.897
|
28.60 ₺
|
8.42 %
|
309.807.565
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
42.62 ₺
|
-9.32 %
|
320.762.044
|
38.42 ₺
|
-7.42 %
|
849.571.201
|
13.63 ₺
|
-7.34 %
|
254.143.596
|
58.60 ₺
|
-7.13 %
|
199.232.380
|
256.50 ₺
|
-6.98 %
|
42.988.360
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ocak 2025 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,19 artış ile 35,74 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,32 yükseliş ile 37,57 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,74 ₺
|
0,19 %
|
E
|
37,57 ₺
|
0,32 %
Altın fiyatlarında son durum (27 Ocak 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,97 :artarakazalarak 2.743,80 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,89 düşüş sonucu 3.150,69 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,89 düşerek 5.151,38 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 20.542,50.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.743,80 ₺
|
-0,97 %
|
3.150,69 ₺
|
-0,89 %
|
20.542,50 ₺
|
-0,89 %
|
5.151,38 ₺
|
-0,89 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,17 değer kaybederek 101.653,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -5,38 düşerek 3.133,35 dolardan işlem gördü.