Piyasa raporu (28 Ocak 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (28 Ocak 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kazanarak 10.121,77 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 35,76 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,54 değer kazanarak 3.167,98 liraya yükseldi.
28 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.121,77 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,24 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IHAAS,EUPWR,SMRTG, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise RAYSG,FORMT,GRTHO.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.678.295.880.50 TL), ISCTR (6.960.851.391.92 TL), KCHOL (6.876.869.547.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
311.75 ₺
|
1.71 %
|
11.678.295.881
|
14.79 ₺
|
2.78 %
|
6.960.851.392
|
173.80 ₺
|
-0.91 %
|
6.876.869.548
|
67.10 ₺
|
1.67 %
|
6.296.779.137
|
32.84 ₺
|
1.36 %
|
6.214.161.366
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.55 ₺
|
9.96 %
|
88.390.738
|
37.88 ₺
|
9.86 %
|
812.624.183
|
42.68 ₺
|
8.60 %
|
644.665.342
|
293.50 ₺
|
7.61 %
|
294.372.561
|
54.75 ₺
|
6.73 %
|
668.882.841
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
651.00 ₺
|
-9.96 %
|
400.980.579
|
6.62 ₺
|
-9.93 %
|
192.496.193
|
159.80 ₺
|
-8.16 %
|
85.914.413
|
156.30 ₺
|
-7.57 %
|
242.803.179
|
2.93 ₺
|
-6.69 %
|
594.337.934
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ocak 2025 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 35,76 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,49 düşüş ile 37,35 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,76 ₺
|
0,04 %
|
E
|
37,35 ₺
|
-0,49 %
Altın fiyatlarında son durum (28 Ocak 2025 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,55 :artarakazalarak 2.756,00 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,54 yükseliş sonucu 3.167,98 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,54 yükselerek 5.179,65 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 20.655,23.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.756,00 ₺
|
0,55 %
|
3.167,98 ₺
|
0,54 %
|
20.655,23 ₺
|
0,54 %
|
5.179,65 ₺
|
0,54 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,82 değer kazanarak 103.052,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,13 yükselerek 3.188,47 dolardan işlem gördü.