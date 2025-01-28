Piyasa raporu (28 Ocak 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

28 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.121,77 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,24 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IHAAS,EUPWR,SMRTG, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise RAYSG,FORMT,GRTHO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.678.295.880.50 TL), ISCTR (6.960.851.391.92 TL), KCHOL (6.876.869.547.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ocak 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 35,76 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,49 düşüş ile 37,35 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (28 Ocak 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,55 :artarakazalarak 2.756,00 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,54 yükseliş sonucu 3.167,98 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,54 yükselerek 5.179,65 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 20.655,23.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,82 değer kazanarak 103.052,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,13 yükselerek 3.188,47 dolardan işlem gördü.