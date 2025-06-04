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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 04 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 04 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (04 Haziran 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,13 değer kazanarak 9.474,96 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,06 düşerek 39,13 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,49 ile 4.242,69 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 04 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        04 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.474,96 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,13 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DERHL,ALTNY,SANFM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EMNIS,BINBN,IHAAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.016.061.701.00 TL), KCHOL (5.868.907.575.00 TL), ASELS (5.140.570.264.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        287.00
        1.15 %
        6.016.061.701
        K
        149.10
        -1.13 %
        5.868.907.575
        A
        134.70
        5.56 %
        5.140.570.264
        Y
        27.58
        0.80 %
        4.552.914.085
        A
        56.20
        0.99 %
        4.356.874.018
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        48.64
        10.00 %
        2.646.513.954
        A
        77.00
        10.00 %
        561.577.706
        S
        14.64
        9.99 %
        288.603.160
        I
        35.04
        9.98 %
        193.934.388
        P
        35.72
        9.98 %
        110.404.064
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        305.50
        -9.95 %
        7.895.953
        B
        245.00
        -8.58 %
        291.220.808
        I
        23.96
        -7.70 %
        89.618.972
        R
        98.50
        -7.34 %
        1.321.657.860
        K
        7.16
        -4.28 %
        738.842.119
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Haziran 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,06 azalış ile 39,13 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,73 yükseliş ile 44,89 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,13
        -0,06 %
        E
        EUR/TRY
        44,89
        0,73 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Haziran 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,62 :artarakazalarak 3.374,16 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,49 yükseliş sonucu 4.242,69 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,49 yükselerek 6.936,79 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.662,31.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.374,16
        0,62 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.242,69
        0,49 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.662,31
        0,49 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.936,79
        0,49 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,29 düşüş ile 105.283,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,05 azalış ile 2.641,89 dolar.Brent Petrol ise 64,62 dolar

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