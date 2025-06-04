Piyasalarda gün sonu: 04 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

04 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.474,96 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,13 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DERHL,ALTNY,SANFM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EMNIS,BINBN,IHAAS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.016.061.701.00 TL), KCHOL (5.868.907.575.00 TL), ASELS (5.140.570.264.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Haziran 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,06 azalış ile 39,13 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,73 yükseliş ile 44,89 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (04 Haziran 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,62 :artarakazalarak 3.374,16 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,49 yükseliş sonucu 4.242,69 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,49 yükselerek 6.936,79 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.662,31.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,29 düşüş ile 105.283,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,05 azalış ile 2.641,89 dolar.Brent Petrol ise 64,62 dolar