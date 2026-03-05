Canlı
        Piyasalarda gün sonu: 05 Mart 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 05 Mart 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (05 Mart 2026 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,05 değer kazanarak 13.078,93 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 44,00 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,88 değer kaybederek 7.194,17 liraya düştü.

        Giriş: 05.03.2026 - 18:30
        05 Mart 2026 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,05 yükseliş ile 13.078,93 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KTLEV,TEKTU,INTEM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BURCE,KLRHO,MANAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.875.873.217.25 TL), THYAO (12.390.197.100.25 TL), TUPRS (11.101.977.738.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        345.00
        3.60 %
        15.875.873.217
        T
        284.25
        -1.22 %
        12.390.197.100
        T
        246.80
        6.84 %
        11.101.977.739
        I
        14.98
        1.22 %
        5.269.472.073
        Y
        37.38
        1.52 %
        4.432.704.010
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        47.52
        10.00 %
        252.516.338
        T
        9.24
        10.00 %
        177.997.200
        I
        327.50
        9.99 %
        214.773.097
        Z
        18.49
        9.99 %
        362.886.108
        E
        38.96
        9.99 %
        1.297.769.054
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        54.90
        -10.00 %
        501.628.732
        K
        203.60
        -9.99 %
        1.947.451.250
        M
        21.26
        -9.99 %
        795.826.156
        B
        37.38
        -9.97 %
        473.481.465
        M
        6.70
        -9.95 %
        695.070.808
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Mart 2026 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,08 artarak 44,00 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 51,08 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,00
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        51,08
        -0,19 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Mart 2026 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,15 değer kaybederek 5.081,13 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,88 değer kaybederek 7.194,17 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.762,47 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 46.906,00 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.081,13
        -1,15 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.194,17
        -0,88 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        46.906,00
        -0,88 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.762,47
        -0,88 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,97 değer kaybederek 71.621,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,83 düşerek 2.083,46 dolardan işlem gördü.

