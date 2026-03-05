Piyasalarda gün sonu: 05 Mart 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

05 Mart 2026 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,05 yükseliş ile 13.078,93 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KTLEV,TEKTU,INTEM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BURCE,KLRHO,MANAS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.875.873.217.25 TL), THYAO (12.390.197.100.25 TL), TUPRS (11.101.977.738.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Mart 2026 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,08 artarak 44,00 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 51,08 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (05 Mart 2026 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,15 değer kaybederek 5.081,13 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,88 değer kaybederek 7.194,17 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.762,47 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 46.906,00 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,97 değer kaybederek 71.621,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,83 düşerek 2.083,46 dolardan işlem gördü.