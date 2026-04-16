Piyasalarda gün sonu: 16 Nisan 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

16 Nisan 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.201,05 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,36 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MERCN,GRNYO,SDTTR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ENSRI,KERVN,DOGUB oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (24.028.299.679.70 TL), SASA (20.722.695.223.60 TL), THYAO (13.580.761.454.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Nisan 2026 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 44,77 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,07 düşerek 52,77 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (16 Nisan 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 0,28 artış ile 4.804,65 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,37 yükselişle 6.918,64 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.311,97 olurken, Cumhuriyet altını ise 45.109,50 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,39 değer kazanarak 74.336,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,54 yükselerek 2.325,75 dolardan işlem gördü.