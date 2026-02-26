Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.860,66 %0,37
        DOLAR 43,8848 %0,03
        EURO 51,8306 %-0,06
        GRAM ALTIN 7.292,83 %0,36
        FAİZ 36,25 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 122,69 %-1,63
        BITCOIN 66.934,00 %-2,92
        GBP/TRY 59,4525 %-0,10
        EUR/USD 1,1799 %-0,09
        BRENT 70,75 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 11.923,78 %0,36
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 26 Şubat 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 26 Şubat 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (26 Şubat 2026 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak 13.878,54 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 43,89 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,24 ile 7.284,03 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 26 Şubat 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        26 Şubat 2026 Perşembe, BIST 100 günü 0,50 yükselerek 13.878,54 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13906.1300 puandan işlem görürken en düşük 13652.3900 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BAGFS,DOGUB,KLMSN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KLRHO,ATATR,ZERGY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.251.989.249.50 TL), ISCTR (10.722.306.921.36 TL), ASELS (10.517.426.254.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        311.50
        1.47 %
        21.251.989.250
        I
        17.20
        1.47 %
        10.722.306.921
        A
        311.00
        1.55 %
        10.517.426.254
        A
        16.22
        -9.99 %
        9.900.178.849
        S
        2.43
        2.53 %
        7.662.162.260
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        31.72
        9.99 %
        162.852.728
        D
        41.18
        9.99 %
        48.333.662
        K
        33.70
        9.99 %
        281.239.398
        S
        32.86
        9.97 %
        154.408.305
        G
        25.64
        9.95 %
        309.546.371
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        344.25
        -10.00 %
        44.951.132
        A
        16.22
        -9.99 %
        9.900.178.849
        Z
        15.32
        -9.99 %
        1.031.018.124
        Z
        24.86
        -9.99 %
        177.977.143
        B
        30.84
        -9.98 %
        1.355.048.080
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Şubat 2026 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 43,89 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 51,78 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,89
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        51,78
        -0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Şubat 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,44 :artarakazalarak 5.141,94 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,24 düşüş sonucu 7.284,03 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,24 yükselerek 11.909,38 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.491,86.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.141,94
        -0,44 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.284,03
        0,24 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        47.491,86
        0,24 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.909,38
        0,24 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,17 yükseliş ile 66.963,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,59 artış ile 2.022,18 dolar.Brent Petrol ise 71,06 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesir'de F-16 uçağı düştü: Pilot şehit oldu

        Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Kazada bir pilot şehit oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak