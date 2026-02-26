Piyasalarda gün sonu: 26 Şubat 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

26 Şubat 2026 Perşembe, BIST 100 günü 0,50 yükselerek 13.878,54 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13906.1300 puandan işlem görürken en düşük 13652.3900 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BAGFS,DOGUB,KLMSN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KLRHO,ATATR,ZERGY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.251.989.249.50 TL), ISCTR (10.722.306.921.36 TL), ASELS (10.517.426.254.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Şubat 2026 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 43,89 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 51,78 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (26 Şubat 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,44 :artarakazalarak 5.141,94 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,24 düşüş sonucu 7.284,03 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,24 yükselerek 11.909,38 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.491,86.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,17 yükseliş ile 66.963,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,59 artış ile 2.022,18 dolar.Brent Petrol ise 71,06 dolar