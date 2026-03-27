Piyasalarda gün sonu: 27 Mart 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

27 Mart 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.692,76 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,27 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ULAS,KTLEV,DIRIT, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise OZKGY,EMKEL,MNDRS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (19.576.816.244.40 TL), THYAO (8.824.876.123.75 TL), ASTOR (7.867.111.560.30 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Mart 2026 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,22 artış ile 44,46 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,25 yükseliş ile 51,32 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (27 Mart 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 3,89 :artarakazalarak 4.546,29 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 3,74 yükseliş sonucu 6.480,69 lirayı buldu. Çeyrek altın % 3,74 yükselerek 10.595,63 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.204,53.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -4,15 azalış ile 66.162,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,53 düşüş ile 1.991,02 doları buldu. Brent Petrol ise 110,55 dolar