Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.692,76 %-0,27
        DOLAR 44,4598 %0,22
        EURO 51,3394 %0,29
        GRAM ALTIN 6.498,52 %4,03
        FAİZ 44,11 %1,12
        GÜMÜŞ GRAM 102,19 %5,24
        BITCOIN 66.541,00 %-3,51
        GBP/TRY 59,3021 %0,20
        EUR/USD 1,1542 %0,13
        BRENT 110,44 %2,29
        ÇEYREK ALTIN 10.615,32 %3,93
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 27 Mart 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 27 Mart 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (27 Mart 2026 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,27 değer kaybederek 12.692,76 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,22 artış ile 44,46 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 3,74 ile 6.480,69 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        27 Mart 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.692,76 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,27 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ULAS,KTLEV,DIRIT, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise OZKGY,EMKEL,MNDRS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (19.576.816.244.40 TL), THYAO (8.824.876.123.75 TL), ASTOR (7.867.111.560.30 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        240.50
        0.12 %
        19.576.816.244
        T
        294.00
        0.17 %
        8.824.876.124
        A
        205.90
        1.33 %
        7.867.111.560
        I
        13.18
        0.00 %
        6.276.357.970
        K
        192.60
        1.74 %
        5.420.993.813
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        37.40
        10.00 %
        75.387.807
        K
        68.75
        10.00 %
        865.283.306
        D
        29.70
        10.00 %
        5.605.466
        B
        103.40
        10.00 %
        9.365.248
        M
        47.36
        9.99 %
        154.189.716
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        O
        12.42
        -10.00 %
        773.064.834
        E
        23.24
        -9.99 %
        716.420.312
        M
        11.63
        -9.98 %
        294.862.399
        S
        8.23
        -9.96 %
        30.326.052
        L
        20.30
        -9.94 %
        14.083.287
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Mart 2026 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,22 artış ile 44,46 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,25 yükseliş ile 51,32 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,46
        0,22 %
        E
        EUR/TRY
        51,32
        0,25 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Mart 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 3,89 :artarakazalarak 4.546,29 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 3,74 yükseliş sonucu 6.480,69 lirayı buldu. Çeyrek altın % 3,74 yükselerek 10.595,63 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.204,53.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.546,29
        3,89 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.480,69
        3,74 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        42.204,53
        3,62 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.595,63
        3,74 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -4,15 azalış ile 66.162,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,53 düşüş ile 1.991,02 doları buldu. Brent Petrol ise 110,55 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın ürettiği füze ve tanklar Tahran'da sergilendi

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran'ın yerli imkanlarla ürettiği tank ve füzeler, başkent Tahran'da sergilendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
