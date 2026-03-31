        BIST 100 12.790,98 %1,30
        DOLAR 44,4795 %0,08
        EURO 51,2743 %0,61
        GRAM ALTIN 6.607,95 %2,48
        FAİZ 43,92 %-0,07
        GÜMÜŞ GRAM 105,56 %5,36
        BITCOIN 66.862,00 %0,40
        GBP/TRY 58,7724 %0,26
        EUR/USD 1,1524 %0,51
        BRENT 107,08 %-0,29
        ÇEYREK ALTIN 10.799,26 %2,43
        Piyasalarda gün sonu: 31 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 31 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (31 Mart 2026 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak 12.790,98 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,08 yükselerek 44,48 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 2,51 ile 6.609,83 liradan işlem gördü.

        Giriş: 31.03.2026 - 18:30
        31 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.790,98 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,30 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATEKS,ICUGS,ADEL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RALYH,BIGTK,LXGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (13.243.924.509.70 TL), THYAO (12.655.779.352.00 TL), KTLEV (8.054.523.556.75 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        258.25
        4.55 %
        13.243.924.510
        T
        294.25
        1.90 %
        12.655.779.352
        K
        78.20
        3.44 %
        8.054.523.557
        A
        66.00
        0.61 %
        7.985.404.696
        I
        13.17
        1.78 %
        6.352.280.508
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        A
        100.10
        10.00 %
        2.660.114
        A
        39.60
        10.00 %
        459.269.461
        R
        7.71
        9.99 %
        492.448.982
        K
        16.62
        9.99 %
        72.162.286
        R
        201.60
        -10.00 %
        1.049.098.277
        B
        277.50
        -9.98 %
        14.331.765
        L
        16.45
        -9.96 %
        2.712.926.850
        N
        147.60
        -9.95 %
        1.410.342.465
        Y
        1.02
        -8.11 %
        16.586.583
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Mart 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 44,48 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,62 yükseliş ile 51,28 liraya geldi.

        U
        USD/TRY
        44,48
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        51,28
        0,62 %
        Altın fiyatlarında son durum (31 Mart 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,20 :artarakazalarak 4.609,94 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,51 yükseliş sonucu 6.609,83 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,43 yükselerek 10.799,26 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 43.110,27.

        A
        ALTIN/ONS
        4.609,94
        2,20 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.609,83
        2,51 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        43.110,27
        2,54 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.799,26
        2,43 %
        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,45 değer kaybederek 67.182,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,23 düşerek 2.071,63 dolardan işlem gördü.

        Kadriye Kasapoğlu'nun tahliyesi istendi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü duruşması başladı. Davada perşembe günü yapılacak tutukluluk incelemesi öncesinde duruşma savcısı ara mütalaasını verdi. Savcı, sanıklardan eski İBB Özel Kalem Müdürü K...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım