Piyasalarda gün sonu: 31 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

31 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.790,98 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,30 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATEKS,ICUGS,ADEL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RALYH,BIGTK,LXGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (13.243.924.509.70 TL), THYAO (12.655.779.352.00 TL), KTLEV (8.054.523.556.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Mart 2026 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 44,48 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,62 yükseliş ile 51,28 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (31 Mart 2026 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,20 :artarakazalarak 4.609,94 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,51 yükseliş sonucu 6.609,83 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,43 yükselerek 10.799,26 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 43.110,27.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,45 değer kaybederek 67.182,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,23 düşerek 2.071,63 dolardan işlem gördü.