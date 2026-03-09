Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 109 - Darüşşafaka Lassa: 75 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. haftasında Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı ağırladı. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı ev sahibi ekip 109-75 kazandı.
Giriş: 09.03.2026 - 22:59
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 109-75 mağlup etti.
Ligde 27. haftanın ardından 23 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol, averajla liderliğini sürdürdü.
Çayırova Belediyespor ise averajla ikinci sırada yer aldı.
