        Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 109 - Darüşşafaka Lassa: 75 | MAÇ SONUCU

        Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 109 - Darüşşafaka Lassa: 75 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. haftasında Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı ağırladı. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı ev sahibi ekip 109-75 kazandı.

        Habertürk / AA
        Giriş: 09.03.2026 - 22:59
        Pizzabulls Cedi Osman Basketbol fark attı!

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası tamamlandı.

        Haftanın kapanış maçında Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 109-75 mağlup etti.

        Ligde 27. haftanın ardından 23 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol, averajla liderliğini sürdürdü.

        Çayırova Belediyespor ise averajla ikinci sırada yer aldı.

