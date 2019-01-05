Bilindiği üzere 1 Ocak itibariyle poşet fiyatlarında ücretlendirmeye gidildi. Peki, plastik poşet fiyatı kaç lira oldu? Hangi poşetler ücretsiz olacak? Milyonlarca vatandaş marketlerden satın alırken alınan poşetlerden ne kadar ücret alınacağını merak ediyor. İşte A101, BİM ve ŞOK marketlerde plastik poşet ücret fiyatları...

PLASTİK POŞETLER KAÇ LİRA OLDU?

Kanuna göre vatandaşlar, market alışverişlerinde kullandıkları her bir plastik poşet için 25 kuruş ödeyecekler. Bu rakam alt sınırı belirleyecek.

HANGİ POŞETLER ÜCRETSİZ OLACAK?

Son yapılan değişiklikle 1 Ocak'ta başlayacak uygulamaya bazı istisnalar getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı son yaptığı açıklamada; "Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 milimetreden küçük poşetleri kapsam dışında bıraktık. Ayrıca tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan özel poşetleri de tüketicilerimiz uzaktan satışlar dahil, ücretsiz olarak temin etmeye devam edecek" dedi.

BİM A101 VE ŞOK MARKETLERDE POŞETLER ÜCRETLİ Mİ?

Ücretli plastik poşet uygulamasının başlamasının ardından A101, ŞOK ve BİM marketlerde de poşet fiyatı minimim 25 kuruştan satılması kararlaştırıldı. Poşetin boyutuna göre ücretlendirme artış göstermektedir.

Poşetleri ücretsiz olarak verilen işletmelere ise para cezası uygulanacak.

PLASTİK POŞETLER NEDEN ÜCRETLENDİRİLDİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kullanımı her geçen gün artan plastik alışveriş poşetlerini hızlı bir şekilde çöpe dönüşmesi, hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa yayılarak çevre kirliliğini önemli ölçüde artırması ve mevcut geri dönüşüm oranları çok düşük olduğundan kaynak verimliliğini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle bunları ücretlendirme kararı almıştı.

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