        Haberler Gündem Güncel Platform faciasında 3 tutuklama!

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada yüksekten düşerek hayatını kaybeden 3 işçinin ölümüyle ilgili soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen 4 işçiden 3'ünün öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede çelik ve sac üretimi yapan fabrikada 5 Nisan'da yaşanan olayla ilgili Dilovası Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında bölüm müdürü, mühendis ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı M.G, Ç.Ş. ile H.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dilovası ilçesinde 5 Nisan'da çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmüş, hastaneye kaldırılan Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda müdahalelere rağmen kurtarılamamış, yaralı olarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Korkmaz ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

