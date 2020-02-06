Pochettino için seçim zamanı

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, sezon başından bu yana süregelen kötü gidişin faturasını teknik direktörüne kesmeye hazırlanıyor.

Puan tablosunda 6. sıraya kadar gerileyerek şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan Madrid ekibinde Diego Simeone'nin koltuğu için düşünülen adaylar listesinin en tepesinde Mauricio Pochettino yer alırken, Arjantinli çalıştırıcının tek talibinin kırmızı-beyazlılar olmadığı da biliniyor.

Telegraph'ın haberine göre, 47 yaşındaki teknik adamın uzun bir süredir kapısını aşındıran İngiltere Premier Ligi temsilcisi Man. United, bu yarışta kolay kolay geri adım atmayacak.

Pochettino'nun Ada'da çalışma konusundaki arzusu, United'ın elindeki en büyük koz olarak göze çarpıyor.

Atletico Madrid Futbol Direktörü Andrea Berti'nin hiçbir zaman gizlemediği Pochettino hayranlığının, başarılı menajeri ikna etmeye yetip yetmeyeceği ise merak konusu.