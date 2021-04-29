POCO F3 ve POCO X3 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve Türkiye fiyatı! Haberler

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Çinli Xiaomi’nin akıllı telefon markası POCO’nun yeni modelleri POCO F3 ve POCO X3 Pro Türkiye’de satışa çıkıyor.

Snapdragon 870 5G Mobil Platformu ile desteklenen ve markanın şu ana kadarki en güçlü cihazı olan POCO F3, 3.2 GHz'ye kadar hız sunan Qualcomm Kryo 585 ana çekirdeğe sahip ve ultra hızlı Qualcomm Adreno 650 GPU ile oyun deneyimi sunuyor.

POCO F3

120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örneklem oranına sahip 6.67 inç E4 AMOLED Nokta Ekran ve Dolby Atmos ses özellikleriyle donatılan telefon, 2.76 mm ile sektörün en küçük ön kamera noktalarından birine sahip olma özelliği taşıyor.

7.8 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında olan POCO F3’ün hem önde hem de arkasından Corning Gorilla Glass 5 kullanılmış.

Yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumuna ve 4520 mAh (typ) pile sahip olan telefon, kutusudan çıkan 33W hızlı şarj aleti ile 52 dakikada yüzde 100 şarj edilebiliyor.

POCO X3 PRO

Qualcomm Snapdragon 860 ile tasarlanan POCO X3 Pro ise grafik işleme için Adreno 640 GPU ile birlikte 2.6 GHz'ye kadar performans sağlıyor. 7nm işlemci teknolojisiyle üretilen Kryo 485 ana çekirdekli işlemciye sahip olan POCO X3 Pro modeli, 120Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örneklem oranı sunan 6.67 inç FHD+ Nokta Ekran barındırıyor. Corning Gorilla Glass 6’lı telefon, dörtlü kamera arka kurulumuyla geliyor. 5160 mAh (tip) pil ile donatılan POCO X3 Pro, 2 tam güne kadar pil ömrü sunuyor.

FİYATLARI AÇIKLANDI

Xiaomi’nin yeni POCO modellerinden olan POCO F3’ün, 5 bin 299 TL'den; POCO X3 Pro’nun ise 3 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.

POCO F3 VE POCO X3 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ

POCO F3 POCO X3 Pro Ekran 6,67 inç AMOLED çok küçük Nokta Ekran E4 malzemesi 2400x1080 FHD+ 120 Hz yenileme hızı, 360Hz dokunma örnekleme hızı Kontrast oranı: 5000000:1 Parlaklık: 900 nit (tip),1300 nit (zirve) True Color (Gerçek Renk) True Display (Gerçek Ekran) HDR10+ MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) Güneş ışığı ekranı 3.0 360° Ortam Işığı Sensörü 6,67 inç FHD+ LCD Nokta Ekran 2400x1080 FHD+ 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunma örnekleme hızı DynamicSwitch Kontrast oranı: 1500:1 Parlaklık: 450 nit (tip) Güneş ışığı ekranı 3.0 Okuma modu 2.0 HDR10 Gövde Arktik Beyaz, Gece Siyahı, Derin Okyanus Mavisi Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka Hayalet Siyahı, Donuk Mavi, Metal Bronz Corning® Gorilla® Glass 6 Ön 2.5D ön cam, 3D kavisli arka cam Boyutlar 163,7 mm x 76,4 mm x 7,8mm; 196g 165,3 mm x 76,8 mm x 9,4mm; 215g Frekanslar 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66 4G: LTE TDD: 38/40/41 5G*: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: TDD-LTE: B38/40/41 Performans Qualcomm® Snapdragon™ 870 Mobile Platform 7nm işlemci teknolojisi Qualcomm® Kryo™ 585, Sekiz Çekirdekli İşlemci, 3.2 Ghz’ye kadar Qualcomm® Adreno™ 650 GPU Qualcomm® Snapdragon™ 860 Mobile Platform 7nm işlemci teknolojisi Qualcomm® Kryo™ 485, Sekiz Çekirdekli İşlemi, 2.96 Ghz’ye kadar Qualcomm® Adreno™ 640 GPU Depolama Alanı LPDDR5 + UFS 3.1 LPDDR4X + UFS 3.1 Isı dağılımı LiquidCool Technology 1.0 Plus D5 bakır ısı borusu + çok katmanlı grafit Arka kamera 48MP ana kamera - 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6μm 4’ü 1 arada büyük piksel - f/1.79, 6P lens, AF 8 MP ultra geniş kamera - f/2.2, FOV 119° 5 MP telemakro kamera - f/2.4, AF (3 cm-7 cm) 48MP ana kamera - 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6μm 4’ü 1 arada büyük piksel - f/1.79, 6P lens, AF 8 MP ultra geniş kamera - f/2.2, FOV 119° 2 MP makro kamera - f/2.4, FF (4 cm) 2 MP derinlik sensörü - F/ 2,4, FF Ön kamera 20 MP ekran içi kamera 20 MP ekran içi kamera Bağlantı Çok İşlevli NFC IR blaster Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 5G* Çok İşlevli NFC IR blaster Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 Çift SIM, Çift 4G bekleme Kilit Açma Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü Yüzle kilit açma Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü Yüzle kilit açma Şarj 4520 mAh (tip) pil Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı, 52 dakikada %100 şarj*** USB-C 5160mAh (tip) pil Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı USB-C Ses Dolby Atmos®** Çift hoparlör Yüksek Kaliteli Ses Yüksek Kaliteli Kablosuz Ses Sertifikası Çift hoparlör Yüksek kaliteli ses sertifikası 3,5 mm kulaklık jakı Motor X ekseni doğrusal motor Z ekseni doğrusal motor Sistem Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12 Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12 Depolama Alanı 6GB+128GB ve 8GB+256GB