Çinli Xiaomi’nin akıllı telefon markası POCO’nun yeni modelleri POCO F3 ve POCO X3 Pro Türkiye’de satışa çıkıyor.
Snapdragon 870 5G Mobil Platformu ile desteklenen ve markanın şu ana kadarki en güçlü cihazı olan POCO F3, 3.2 GHz'ye kadar hız sunan Qualcomm Kryo 585 ana çekirdeğe sahip ve ultra hızlı Qualcomm Adreno 650 GPU ile oyun deneyimi sunuyor.
POCO F3
120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örneklem oranına sahip 6.67 inç E4 AMOLED Nokta Ekran ve Dolby Atmos ses özellikleriyle donatılan telefon, 2.76 mm ile sektörün en küçük ön kamera noktalarından birine sahip olma özelliği taşıyor.
7.8 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında olan POCO F3’ün hem önde hem de arkasından Corning Gorilla Glass 5 kullanılmış.
Yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumuna ve 4520 mAh (typ) pile sahip olan telefon, kutusudan çıkan 33W hızlı şarj aleti ile 52 dakikada yüzde 100 şarj edilebiliyor.
POCO X3 PRO
Qualcomm Snapdragon 860 ile tasarlanan POCO X3 Pro ise grafik işleme için Adreno 640 GPU ile birlikte 2.6 GHz'ye kadar performans sağlıyor. 7nm işlemci teknolojisiyle üretilen Kryo 485 ana çekirdekli işlemciye sahip olan POCO X3 Pro modeli, 120Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örneklem oranı sunan 6.67 inç FHD+ Nokta Ekran barındırıyor. Corning Gorilla Glass 6’lı telefon, dörtlü kamera arka kurulumuyla geliyor. 5160 mAh (tip) pil ile donatılan POCO X3 Pro, 2 tam güne kadar pil ömrü sunuyor.
FİYATLARI AÇIKLANDI
Xiaomi’nin yeni POCO modellerinden olan POCO F3’ün, 5 bin 299 TL'den; POCO X3 Pro’nun ise 3 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.
POCO F3 VE POCO X3 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ
POCO F3
POCO X3 Pro
Ekran
6,67 inç AMOLED çok küçük Nokta Ekran
E4 malzemesi
2400x1080 FHD+
120 Hz yenileme hızı, 360Hz dokunma örnekleme hızı
Kontrast oranı: 5000000:1
Parlaklık: 900 nit (tip),1300 nit (zirve)
True Color (Gerçek Renk)
True Display (Gerçek Ekran)
HDR10+
MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation)
Güneş ışığı ekranı 3.0
360° Ortam Işığı Sensörü
6,67 inç FHD+ LCD Nokta Ekran
2400x1080 FHD+
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunma örnekleme hızı
DynamicSwitch
Kontrast oranı: 1500:1
Parlaklık: 450 nit (tip)
Güneş ışığı ekranı 3.0
Okuma modu 2.0
HDR10
Gövde
Arktik Beyaz, Gece Siyahı, Derin Okyanus Mavisi
Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka
Hayalet Siyahı, Donuk Mavi, Metal Bronz
Corning® Gorilla® Glass 6 Ön
2.5D ön cam, 3D kavisli arka cam
Boyutlar
163,7 mm x 76,4 mm x 7,8mm; 196g
165,3 mm x 76,8 mm x 9,4mm; 215g
Frekanslar
2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz
3G: WCDMA: 1/2/4/5/8
4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66
4G: LTE TDD: 38/40/41
5G*: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78
2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
4G: TDD-LTE: B38/40/41
Performans
Qualcomm® Snapdragon™ 870 Mobile Platform
7nm işlemci teknolojisi
Qualcomm® Kryo™ 585, Sekiz Çekirdekli İşlemci, 3.2 Ghz’ye kadar
Qualcomm® Adreno™ 650 GPU
Qualcomm® Snapdragon™ 860 Mobile Platform
7nm işlemci teknolojisi
Qualcomm® Kryo™ 485, Sekiz Çekirdekli İşlemi, 2.96 Ghz’ye kadar
Qualcomm® Adreno™ 640 GPU
Depolama Alanı
LPDDR5 + UFS 3.1
LPDDR4X + UFS 3.1
Isı dağılımı
LiquidCool Technology 1.0 Plus
D5 bakır ısı borusu + çok katmanlı grafit
Arka kamera
48MP ana kamera
- 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6μm 4’ü 1 arada büyük piksel
- f/1.79, 6P lens, AF
8 MP ultra geniş kamera
- f/2.2, FOV 119°
5 MP telemakro kamera
- f/2.4, AF (3 cm-7 cm)
48MP ana kamera
- 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6μm 4’ü 1 arada büyük piksel
- f/1.79, 6P lens, AF
8 MP ultra geniş kamera
- f/2.2, FOV 119°
2 MP makro kamera
- f/2.4, FF (4 cm)
2 MP derinlik sensörü
- F/ 2,4, FF
Ön kamera
20 MP ekran içi kamera
20 MP ekran içi kamera
Bağlantı
Çok İşlevli NFC
IR blaster
Bluetooth 5.1
Wi-Fi 6
5G*
Çok İşlevli NFC
IR blaster
Bluetooth 5.0
Wi-Fi 6
Çift SIM, Çift 4G bekleme
Kilit Açma
Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
Yüzle kilit açma
Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
Yüzle kilit açma
Şarj
4520 mAh (tip) pil
Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı, 52 dakikada %100 şarj***
USB-C
5160mAh (tip) pil
Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı
USB-C
Ses
Dolby Atmos®**
Çift hoparlör
Yüksek Kaliteli Ses
Yüksek Kaliteli Kablosuz Ses Sertifikası
Çift hoparlör
Yüksek kaliteli ses sertifikası
3,5 mm kulaklık jakı
Motor
X ekseni doğrusal motor
Z ekseni doğrusal motor
Sistem
Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12
Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12
Depolama Alanı
6GB+128GB ve 8GB+256GB
YORUMLAR