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Xiaomi’nin yeni telefonları POCO F3 ve POCO X3 Pro tanıtıldı

POCO'nun yeni amiral gemisi telefonları POCO F3 ve POCO X3 Pro Türkiye’de satışa çıkıyor. İşte POCO F3 ve POCO X3 Pro’nun özellikleri ve fiyatları...

POCO F3 ve POCO X3 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve Türkiye fiyatı! Haberler
HABERTURK.COM

Çinli Xiaomi’nin akıllı telefon markası POCO’nun yeni modelleri POCO F3 ve POCO X3 Pro Türkiye’de satışa çıkıyor.

Snapdragon 870 5G Mobil Platformu ile desteklenen ve markanın şu ana kadarki en güçlü cihazı olan POCO F3, 3.2 GHz'ye kadar hız sunan Qualcomm Kryo 585 ana çekirdeğe sahip ve ultra hızlı Qualcomm Adreno 650 GPU ile oyun deneyimi sunuyor.

POCO F3

120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örneklem oranına sahip 6.67 inç E4 AMOLED Nokta Ekran ve Dolby Atmos ses özellikleriyle donatılan telefon, 2.76 mm ile sektörün en küçük ön kamera noktalarından birine sahip olma özelliği taşıyor.

7.8 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında olan POCO F3’ün hem önde hem de arkasından Corning Gorilla Glass 5 kullanılmış.

Yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumuna ve 4520 mAh (typ) pile sahip olan telefon, kutusudan çıkan 33W hızlı şarj aleti ile 52 dakikada yüzde 100 şarj edilebiliyor.

POCO X3 PRO

Qualcomm Snapdragon 860 ile tasarlanan POCO X3 Pro ise grafik işleme için Adreno 640 GPU ile birlikte 2.6 GHz'ye kadar performans sağlıyor. 7nm işlemci teknolojisiyle üretilen Kryo 485 ana çekirdekli işlemciye sahip olan POCO X3 Pro modeli, 120Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örneklem oranı sunan 6.67 inç FHD+ Nokta Ekran barındırıyor. Corning Gorilla Glass 6’lı telefon, dörtlü kamera arka kurulumuyla geliyor. 5160 mAh (tip) pil ile donatılan POCO X3 Pro, 2 tam güne kadar pil ömrü sunuyor.

FİYATLARI AÇIKLANDI

Xiaomi’nin yeni POCO modellerinden olan POCO F3’ün, 5 bin 299 TL'den; POCO X3 Pro’nun ise 3 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.

POCO F3 VE POCO X3 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ

POCO F3

POCO X3 Pro

Ekran

6,67 inç AMOLED çok küçük Nokta Ekran

E4 malzemesi

2400x1080 FHD+

120 Hz yenileme hızı, 360Hz dokunma örnekleme hızı

Kontrast oranı: 5000000:1

Parlaklık: 900 nit (tip),1300 nit (zirve)

True Color (Gerçek Renk)

True Display (Gerçek Ekran)

HDR10+

MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation)

Güneş ışığı ekranı 3.0

360° Ortam Işığı Sensörü

6,67 inç FHD+ LCD Nokta Ekran

2400x1080 FHD+

120 Hz yenileme hızı

240 Hz dokunma örnekleme hızı

DynamicSwitch

Kontrast oranı: 1500:1

Parlaklık: 450 nit (tip)

Güneş ışığı ekranı 3.0

Okuma modu 2.0

HDR10

Gövde

Arktik Beyaz, Gece Siyahı, Derin Okyanus Mavisi

Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka

Hayalet Siyahı, Donuk Mavi, Metal Bronz

Corning® Gorilla® Glass 6 Ön

2.5D ön cam, 3D kavisli arka cam

Boyutlar

163,7 mm x 76,4 mm x 7,8mm; 196g

165,3 mm x 76,8 mm x 9,4mm; 215g

Frekanslar

2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz

3G: WCDMA: 1/2/4/5/8

4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66

4G: LTE TDD: 38/40/41

5G*: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78

2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz

3G: WCDMA: B1/2/4/5/8

4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28

4G: TDD-LTE: B38/40/41

Performans

Qualcomm® Snapdragon™ 870 Mobile Platform

7nm işlemci teknolojisi

Qualcomm® Kryo™ 585, Sekiz Çekirdekli İşlemci, 3.2 Ghz’ye kadar

Qualcomm® Adreno™ 650 GPU

Qualcomm® Snapdragon™ 860 Mobile Platform

7nm işlemci teknolojisi

Qualcomm® Kryo™ 485, Sekiz Çekirdekli İşlemi, 2.96 Ghz’ye kadar

Qualcomm® Adreno™ 640 GPU

Depolama Alanı

LPDDR5 + UFS 3.1

LPDDR4X + UFS 3.1

Isı dağılımı

LiquidCool Technology 1.0 Plus

D5 bakır ısı borusu + çok katmanlı grafit

Arka kamera

48MP ana kamera

- 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6μm 4’ü 1 arada büyük piksel

- f/1.79, 6P lens, AF

8 MP ultra geniş kamera

- f/2.2, FOV 119°

5 MP telemakro kamera

- f/2.4, AF (3 cm-7 cm)

48MP ana kamera

- 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6μm 4’ü 1 arada büyük piksel

- f/1.79, 6P lens, AF

8 MP ultra geniş kamera

- f/2.2, FOV 119°

2 MP makro kamera

- f/2.4, FF (4 cm)

2 MP derinlik sensörü

- F/ 2,4, FF

Ön kamera

20 MP ekran içi kamera

20 MP ekran içi kamera

Bağlantı

Çok İşlevli NFC

IR blaster

Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6

5G*

Çok İşlevli NFC

IR blaster

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6

Çift SIM, Çift 4G bekleme

Kilit Açma

Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü

Yüzle kilit açma

Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü

Yüzle kilit açma

Şarj

4520 mAh (tip) pil

Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı, 52 dakikada %100 şarj***

USB-C

5160mAh (tip) pil

Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı

USB-C

Ses

Dolby Atmos®**

Çift hoparlör

Yüksek Kaliteli Ses

Yüksek Kaliteli Kablosuz Ses Sertifikası

Çift hoparlör

Yüksek kaliteli ses sertifikası

3,5 mm kulaklık jakı

Motor

X ekseni doğrusal motor

Z ekseni doğrusal motor

Sistem

Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12

Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12

Depolama Alanı

6GB+128GB ve 8GB+256GB

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
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