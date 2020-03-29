Devre arasında Antalyaspor'a transfer olarak ülkemize geri dönen Lucas Podolski, koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara için Alman basınından Focus'a konuştu.

Tecrübeli oyuncu özellikle maaş konusunda önemli ifadeler kullanırken, "Maaşlarda fedakarlık yapma işi büyük bir iş. Henüz konuşmadık ancak normalde statta çalışan ve şu anda işsiz kalan insanlara yardım etmemiz gerekiyor ve bunu takımda ilk olarak ben yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.

Podolski ayrıca Antalyaspor'da bu arada yapılan çalışmalarla ilgili de konuşurken, "Bir uygulamamız var ve fitness hocasıyla birlikte bir bisikletin üstünde idman yapıyoruz. Futbol oynamayı özledim, yeşil zeminde idman yapmayı özledim. Mayıs ayından önce Türkiye'de lig başlamaz, bunun olma ihtimalini çok düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.