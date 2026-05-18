Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Polikistik Over Sendromu'nun adı değişiyor - Haberler

        Polikistik Over Sendromu'nun adı PMOS olarak güncelleniyor

        Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir; "Polikistik Over Sendromu (PCOS), tüm dünyada 170 milyondan fazla kadını etkilemektedir. Her 8 kadından birinde görülen, yumurtalık fonksiyonlarını, hormonal ve metabolik süreçleri etkileyen sendromun adı The Lancet dergisinde yayımlanan geniş katılımlı uluslararası çalışmada 'Poliendokrin Metabolik Ovaryan Sendrom' yani kısaca PMOS olarak güncelleniyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polikistik Over Sendromu'nun adı değişiyor

        Prof. Dr. Berfu Demir, "PCOS tanısı alan kadınların yumurtalıklarında gerçek anlamda 'kist' bulunmuyor. Ultrason görüntüsünde görülen yapıların çoğu, gelişimi durmuş küçük folliküllerden oluşuyor. Bu nedenle yıllardır kullanılan 'polikistik over' ifadesinin hem bilimsel olarak eksik, hem de hastalarda yanlış algıya yol açtığı düşünülüyor. Birçok kadın tanı aldıktan sonra yumurtalıklarında tehlikeli kistler olduğunu düşünebiliyor. Ayrıca bu durum sadece yumurtalıkları ilgilendiren bir hastalık değil.

        The Lancet dergisinde yayımlanan geniş katılımlı uluslararası çalışmada, 'Polycystic Ovary Syndrome' yerine artık 'Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome' yani kısaca PMOS adı öneriliyor" diye konuştu.

        SADECE KADIN DOĞUM HASTALIĞI DEĞİL

        "Yeni isimlendirme çalışmasının temel amacı hastalığın çok yönlü yapısını daha doğru ifade edebilmek" diyen Prof. Dr. Demir; “Çünkü bu tabloda endokrin (hormonal denge), metabolizma (insülin direnci, obezite), yumurtalıkların fonksiyonu ( düzenli yumurtlama), cilt ve saç sağlığı ( tüylenme, erkek tipi saç dökülmesi), psikolojik bozukluklar ( duygu durum bozuklukları, depresyona yatkınlık) birlikte rol oynayabiliyor. Araştırmalar PMOS'lu bireylerde hayatlarının ileri dönemlerinde tip 2 diyabet riski, yüksek tansiyon ve metabolik sorunların toplum ortalamasına göre daha sık görülebildiğini gösteriyor. Hastalık her kadında farklı şekilde ortaya çıkabiliyor. En sık görülen belirtiler; adet düzensizliği, yumurtlama problemleri, kısırlık, tüylenme artışı, sivilce, saç dökülmesi, kilo alma eğilimi olarak sıralanıyor. Semptomların sıklığı ve şiddeti kadından kadına farklılık gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

        İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TEDAVİYE ETKİSİ

        Yeni isimlendirme mevcut tedavi yaklaşımlarını değiştirmiyor. Ancak uzmanlar bu değişikliğin hastalığın daha doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşünüyor diye konuşan Prof. Dr. Demir; “Amaç; daha erken tanı koyabilmek, metabolik riskleri gözden kaçırmamak, hastaları yalnızca 'yumurtalık problemi' olarak değerlendirmemek ve daha bütüncül bir yaklaşım geliştirmek" dedi.

        "DÜNYA GENELİNDE GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLAYACAK"

        "Uluslararası uzman grupları, PMOS ismine geçiş için yaklaşık 3 yıllık bir adaptasyon süreci planlıyor. Bu süreçte tıbbi kılavuzların, eğitim materyallerinin ve sağlık sistemlerinin yeni terminolojiye uyum sağlaması hedefleniyor" diyen Prof. Dr. Berfu Demir; “Sonuç olarak, isim değişikliği yalnızca bir kelime değişimi değil; hastalığın daha doğru anlaşılması ve kadın sağlığına daha kapsamlı yaklaşılması açısından önemli bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karabük'te otelde doğal gaz kaçağı: Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen doğal gaz kaçağından etkilenen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti