Isparta'da uzman çavuş ve eşi, polis olduğu öğrenilen kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Korkunç olay, saat 10.30 sıralarında Davran Mahallesi 142. Cadde'de bulunan Selçuklu Sitesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca sitedeki evine gitti.

Öztürk'ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ü 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti. Kaçan zanlı aranıyor.