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        Haberler Dünya Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi | Dış Haberler

        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi

        Polonya'nın ardından Litvanya da anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottowa Anlaşması'ndan çekildiğini açıkladı. Litvanya Dışişleri Bakanı Kęstutis Budrys, ülkesince verilen kararın Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.06.2025 - 23:43 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:31
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        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi
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        Doğu Avrupa ve Baltık'ta güvenlik endişeleri artarken; Polonya, Rusya'nın yarattığı güvenlik tehlikelerinden ötürü anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottowa Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

        Polonya'nın ardından Litvanya da söz konusu anlaşmadan çekildiğini Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdi.

        Litvanya Dışişleri Bakanı Kęstutis Budrys, ülkesi tarafından alınan kararı X hesabı üzerinden duyurdu.

        Budrys, Rusya'nın uzun vadede Avrupa için varoluşsal anlamda en büyük tehdit olduğunu ifade ederken, Rusya'nın politik hedeflerine ulaşmak için savaşa başvurduğunu dile getirdi.

        Litvanyalı bakan, ülkesini korumak adına gerekli her türlü önlemin alınacağını bildirdi.

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        POLONYA'NIN KARARI

        Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülke parlamentosunun alt kanadı Sejm'de, antipersonel mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekilmeye ilişkin oylama yapıldı.

        Ottawa Antlaşması'ndan çekilme kararı, 431 milletvekilinin katıldığı oylamada 15 "hayır" oyuna karşı 413 "evet" oyuyla kabul edildi. Oylamada 3 milletvekili çekimser kaldı.

        Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, söz konusu anlaşmadan çekilmenin ülke güvenliği açısından kritik olduğunu belirterek “Polonya, vatanımızın savunulmasını engelleyen bir deli gömleğine sokulmamalı.” dedi.

        Polonyalı yetkililer, ülkenin Rusya’nın Kaliningrad bölgesi ile Belarus sınırları boyunca savunmayı güçlendirmek için mayınları gerekli bir araç olarak görüyor.

        Litvanya, Estonya, Letonya ve Finlandiya da bölgede Rusya’nın oluşturduğu güvenlik endişesi nedeniyle Ottawa Antlaşması'ndan çekilme süreçlerini başlatmıştı.

        Kararın, Polonya Parlamentosunun üst meclisi olan Senato ve cumhurbaşkanının onayından geçmesi gerekiyor. Polonya, kararı Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer taraf ülkelere bildirdikten 6 ay sonra mayın stoklama ve döşeme hakkı kazanacak.

        Ottawa Antlaşması

        1 Mart 1999'da yürürlüğe giren Ottawa Antlaşması veya kısaca "Mayın Yasağı Sözleşmesi" adıyla da bilinen "Antipersonel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme", mayınların üretimini, kullanımını, depolanmasını ve devredilmesini yasaklıyor.

        Ottawa Antlaşması'na 164 ülke taraf olurken bunlardan 132'si antlaşmayı imzalayıp onayladı.

        Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin hiçbiri kara mayını üretmiyor. Sözleşmeye katılmayan 12 ülke (Rusya, Çin, ABD, Küba, Hindistan, Pakistan, İran, Myanmar, Kuzey Kore, Güney Kore, Singapur ve Vietnam) halen "mayın üretme hakkını" saklı tutuyor.

        *Fotoğraf: Reuters

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