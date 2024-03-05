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        Haberler Gündem POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 31. Dönem POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        POMEM polis alımı ne zaman? 31. Dönem POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Polis Akademisi Başkanlığına bağlı POMEM polis alımı ile ilgili güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, 10 bin 102 personel için kadro ayrıldığı ilan etti.  31. Dönem polis alımı başvurusu yapmak isteyenler "EGM Polis alımı ne zaman yapılacak, Polislik başvurusu başladı mı?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte 2024 EGM PA POMEM polis alımı başvuru sürecine dair bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:21
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        POMEM polis alımı duyuruları araştırılıyor. Devlet kadrosunda yer almak isteyen vatandaşlar POMEM polis alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin yeni polis alımı yapacaklarını duyurmuştu. İşte EGM 2024 31. Dönem POMEM polis alımı ile ilgili detaylar…

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        EGM'YE 10 BİN POLİS ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

        10 bin yeni polis alımı konusunda açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

        "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız."

        EGM 10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN?

        Polis alımı tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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        10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

        Polis alımı başvuru süreciyle ilgili olarak detaylar henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detayların yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

        POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

        a) T.C. vatandaşı olmak,

        b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        c)Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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