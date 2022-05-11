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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. dönem POMEM mülakat sonuçları tarihi açıklandı mı?

28. dönem POMEM sonuçları ile ilgili heyecanlı araştırmalar başladı. Mülakatta ter döken binlerce polis adayı; 28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte ayrıntılar...

  • 01
    POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? POMEM mülakat sonuçları tarihi açıklandı mı?

    Adayların heyecanla beklediği POMEM 28. Dönem sonuçları için geri sayım başladı. 8 bin polis adayı ise heyecan içerisinde "28. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını bekliyor. POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden yayınlanacak. İşte POMEM mülakat sonuçları ekranı Polis Akademisi "pa.edu.tr" uzantısı...
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    POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? POMEM mülakat sonuçları tarihi açıklandı mı?

    28. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    28. dönem POMEM sonuçları açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sonuçların ne zaman duyurulacağı hakkında bilgi paylaşmadı. 28. Dönem POMEM sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması bekleniyor.

     
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    POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? POMEM mülakat sonuçları tarihi açıklandı mı?

    POMEM SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

    Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
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    POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? POMEM mülakat sonuçları tarihi açıklandı mı?

    POLİS AKADEMİSİ NEDİR?

    Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur. Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

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