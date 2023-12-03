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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pompalı tüfekle öldürüldü

        Kastamonu'da 19 yaşındaki genç, pompalı tüfekle öldürüldü

        Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı, pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:57
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        Pompalı tüfekle öldürüldü
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        Kastamonu'nun merkez Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fuat Camcı (19), henüz bilinmeyen sebeple F.D. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Camcı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Camcı'nın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

        Olayın ardından jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi F.D.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan kişinin işlemleri devam ediyor.

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