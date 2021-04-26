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Porsche kendi evinde batarya hücresi üretecek

Avrupa'da devreye girecek yeni emisyon regülasyonları kapsamında elektrikli araç yatırımlarına hız veren Porsche, Almanya'da batarya hücresi üreteceğini duyurdu. Porsche CEO'su Oliver Blume, "Batarya hücreleri Alman otomotiv endüstrisi için kendi ülkemizde de sahip olmamız gereken önemli bir teknoloji. Bu konuda öncü olmak istiyoruz" dedi

Porsche kendi evinde batarya hücresi üretecek
Reuters

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, elektrikli otomobil yatırımlarına bir yenisini eklemeyi hazırlanıyor.

Volkswagen Grubu bünyesindeki üretici, kendi ülkesinde batarya hücresi üretimi için harekete geçtiğini duyurdu.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a konuşan Porsche CEO'su Oliver Blume, "Batarya hücreleri Alman otomotiv endüstrisi için kendi ülkemizde de sahip olmamız gereken önemli bir teknoloji. Bu konuda öncü olmak istiyoruz" dedi.

Porsche bugüne kadar elektrikli araçlarındaki bataryayı Volkswagen'den tedarik ediyordu. Öte yandan, birçok Avrupalı üretici elektrikli araçların kalbi olan bataryaları Asyalı firmalardan almaya devam ediyor.

Avrupa'da devreye girecek yeni emisyon regülasyonları kapsamında hızlanan elektrikli araç yatırımları ile birlikte, üreticiler de Asyalı batarya firmalarına bağımlıklarını azaltmaya çalışıyor.

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