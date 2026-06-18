Portekiz'de Cristiano Ronaldo depremi!

6 KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILDI

Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, 6 defa ile Dünya Kupası'na en fazla katılan ve forma giyen ikinci isim oldu (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026). Bu başarıyı sağlayan bir diğer isim ise futboldaki en büyük rakibi Lionel Messi...