Portekiz'de Cristiano Ronaldo depremi!
2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, maçın ardından eleştirilerin hedefi oldu. Yıldız futbolcuların ülkelerini sırtladığı turnuvada, Portekizli futbolcu etkisiz oyunuyla dikkat çekti.
2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya yara alarak başladı.
Portekiz'de Cristiano Ronaldo, etkisiz oyunuyla dikkat çekerken; karşılaşma boyunca 3 şut çekti ve hiçbiri çerçeveyi bulmadı.
DIOGO COSTA'YLA TARTIŞTI
Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo'nun golüne sinirlendi ve takım arkadaşı Diogo Costa ile tartıştı. İkili, tartışarak soyunma odasının yolunu tuttu.
6 KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILDI
Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, 6 defa ile Dünya Kupası'na en fazla katılan ve forma giyen ikinci isim oldu (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026). Bu başarıyı sağlayan bir diğer isim ise futboldaki en büyük rakibi Lionel Messi...
MESSI HAT-TRICK'LE BAŞLADI
Buna karşın Arjantin'de Lionel Messi 3, Norveç'te Erling Haaland 2, İngiltere'de Harry Kane 2 ve Fransa'da Kylian Mbappe de 2'şer gol atarak takımlarını sırtlayan isimler oldu.
10 MAÇTIR GOLÜ YOK
Deneyimli futbolcu, Portekiz Milli Takımı formasıyla sahaya çıktığı son 10 maçta ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.