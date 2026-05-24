Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Portekiz'de peri masalı: 2. Lig takımı Avrupa Ligi'ne gidiyor!

        Portekiz'de peri masalı: 2. Lig takımı Avrupa Ligi'ne gidiyor!

        Portekiz 2. Lig ekibi Torreense, uzatmalara giden finalde Sporting CP'yi 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nı kazandı. Torreense, bu skorun ardından gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 22:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. Lig takımı Avrupa Ligi'ne gidiyor!

        Sporting Lizbon, Portekiz Kupası final maçında büyük bir şok yaşadı. Final maçında Sporting Lizbon, 2. Lig ekibi Torreense ile karşı karşıya geldi. Estadio Nacional'deki maçta kazanan 2-1 ile Torreense oldu.

        Torreense'ye galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Lucien Zohi ve 113. dakikada Santos Tavares (P) kaydetti. Sporting'in tek golü 54. dakikada Javier Suarez'den gelirken, 109. dakikada kırmızı kart gören Araujo takımını 10 kişi bıraktı.

        Kupaya uzanan Portekiz 2. Lig ekibi Torreense, bu skorun ardından gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Genel Merkezi'nde gergin gün

        Gerginliğin sürdüğü CHP Genel Merkezi önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi