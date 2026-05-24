Portekiz'de peri masalı: 2. Lig takımı Avrupa Ligi'ne gidiyor!
Portekiz 2. Lig ekibi Torreense, uzatmalara giden finalde Sporting CP'yi 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nı kazandı. Torreense, bu skorun ardından gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 22:55
Sporting Lizbon, Portekiz Kupası final maçında büyük bir şok yaşadı. Final maçında Sporting Lizbon, 2. Lig ekibi Torreense ile karşı karşıya geldi. Estadio Nacional'deki maçta kazanan 2-1 ile Torreense oldu.
Torreense'ye galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Lucien Zohi ve 113. dakikada Santos Tavares (P) kaydetti. Sporting'in tek golü 54. dakikada Javier Suarez'den gelirken, 109. dakikada kırmızı kart gören Araujo takımını 10 kişi bıraktı.
