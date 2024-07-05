Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Portekiz- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Portekiz- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek final heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Portekiz normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla Slovenya'yı 3-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Öte yandan Fransa Belçika'yı 1-0 yenerek Portekizle eşleşti. Peki, Portekiz- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Portekiz-Fransa maçına sayılı saatler kaldı. Turnuvanın iki favori takımını karşı karşıya getirecek mücadelede Portekiz ve Fransa yarı finale kalmak için mücadele verecek. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen Portekiz-Fransa maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, "Portekiz-Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 çeyrek final Portekiz-Fransa maçı hangi kanalda?" İşte Portekiz-Fransa maçı tarihi ve saati...

        2

        PORTEKİZ-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final Portekiz- Fransa maçı 5 Temmuz Cuma (bugün) saat 22.00'de başlayacak.

        3

        PORTEKİZ-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA

        Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha, Diogo Jota, Ronaldo, Bernardo Silva

        Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram, Mbappe

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Çinliler üretime geliyor
        Çinliler üretime geliyor
        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!
        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Tahminlerde yer almadılar
        Tahminlerde yer almadılar
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Yatırımlarda zirveden dönüş