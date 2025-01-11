Portekiz Süper Kupa finali: Sporting- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Lig Kupası'nın şampiyonu belli oluyor. Bu sezon hem Portekiz'de hem de Avrupa'da başarılı olan Sporting Lizbon ve Benfica karşı karşıya geliyor. Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansı merakla bekleniyor. Yarı final maçında Benfica, Braga'yı 3-0'lık skorla geçerken, Sporting Lizbon, Porto'yu 1-0 yenerek finale çıktı. Geçtiğimiz haftalarda ligde oynanan maçta Sporting, Benfica'yı yenmişti. Bruno Lage'nin başlangıcında, hem kupayı hem de rövanşı almak için sahaya çıkacak. Peki, Sporting Lizbon - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Lig Kupası finali heyecanına sayılı saatler kaldı. Lig Kupası'nda 7 kez şampiyon olan Benfica'da, Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde en fazla skor katkısı yapan oyuncu olsa da son haftalarda formsuz kaldı. Benfica, Sporting Lizbon maçı öncesinde Di Maria, Pavlidis ve Aursnes gibi önemli isimlere sahip. Sporting Lizbon'da ise Viktor Gyökeres, 29 maçta 31 gol ve 6 asistle dikkat çekiyor. Peki, Sporting Lizbon - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte finalin detayları...
SPORTİNG- BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz Lig Kupası final karşılaşmasında Sporting Lizbon ve Benfica karşı karşıya gelecek.
Estádio Dr. Magalhães Pessoa Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ocak Cumartesi (bugün) 22.45’te başlayacak.
SPORTİNG- BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Sporting Lizbon ve Benfica arasında oynanacak final karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu.
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica’nın mücadele TRT Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Bruno Lage yönetimindeki Benfica son olarak Braga karşısında sahaya Pavlidis, Di Maria, Schjelderup, Aursnes hücum hattıyla sahaya çıktı. Sporting Lizbon karşısında sol kanatta Kerem Aktürkoğlu’nun mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting: Israel, Quaresma, Diomende, Juste, Reis, Catamo, Hjulmand, Morita, Quenda, Trincao, Gyökeres
Benfica: Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Aursnes, Barreiro, Orkun, Di Maria, Kerem, Pavlidis