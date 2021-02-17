UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor, Porto İtalya temsilcisi Juventus'u konuk ediyor.

PORTO - JUVENTUS

SAAT: 23.00

HAKEM: Del Cerro Grande

STAT: Estadio do Dragao

YAYIN: beIN SPORTS 1

#Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu, Uribe, Sergio Oliveira, Corona, Otavio, Marega, Taremi

#Juventus: Szcesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Kulusevski, Ronaldo

Porto'nun Avrupa kupaları tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında Juventus'tan (1B 4M) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Liverpool (8 maç).

Porto ile Juventus, Şampiyonlar Ligi tarihinde sadece 2016/17 son 16 turunda eşleşmişti. Torino ekibi, o sezon toplamda 3-0'lık skorla turu geçmiş ancak iki karşılaşmada da birer Porto oyuncusu ilk yarılarda kırmızı kart görmeden önce fileleri havalandıramamıştı.

Avrupa kupaları tarihinde Porto'ya en az iki kez konuk olan takımlar arasında hiçbir karşılaşmada gol yemeyen iki ekipten biri Juventus (diğeri Zenit St Petersburg).

Opta'nın aktardığına göre Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yedinci kez eleme turlarına kalan Juventus, tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Porto ise son beş sezonda dördüncü kez grubundan çıkmayı başardı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde gol yemeyen tek takım Porto. Turnuvadaki son beş iç saha maçında da kalesini gole kapatan Portekiz ekibi, turnuvadaki en uzun serisini sürdürmek istiyor.